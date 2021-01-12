“رويترز” تثير الغضب في سلطنة عمان بعد تقرير كتبه مراسلوها في دبي عن قرض 2 مليار دولار

نشرت وكالة “رويترز” للأنباء، تقريراً أثار ضجة واسعة في الشارع العماني، زعمت خلاله سعي سلطنة عمان للحصول على قرض بقيمة ملياري دولار من بنوك محلية وإقليمية، على الرغم من توخي البنوك العالمية الحذر بسبب تدهور التصنيف الائتماني للسلطنة في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي.

الوكالة اعتمدت على مصادر لم تسمها في تقريرها

وحسب التقرير، الذي اعتمد على مصادر لم يسمها، فإن سلطنة عُمان بدأت محادثات مع البنوك على قرض جديد لا يقل عن مليار دولار في نوفمبر، وذلك قبيل حلول استحقاقات دين كبير، مشيراً إلى أن مصدرين مطلعين قالا إن مسقط تعكف حالياً على تسهيلٍ حجمه 1.1 مليار دولار مع مجموعة بنوك، وقد يزيد إلى ملياري دولار وفقاً لشهية السوق.

تفاصيل القرض

وحسب مصادر “رويترز”، يقود العملية “إتش.إس.بي.سي” وبنك المشرق وبنك الخليج الدولي وبنك مسقط وبنك ظفار، مشيرة إلى أنه يجري حالياً تسويق القرض بين مجموعة أوسع من البنوك، في حين سيبلغ أجله 15 شهراً، مع إمكانية تمديده 12 شهراً إضافية إذا قرر المقترض.

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وحسب الوكالة الدولية، فإن حضور “إتش.إس.بي.سي” وحده يشير إلى مقدار الحذر الذي تتوخاه البنوك العالمية حيال انكشافها على سلطنة عمان؛ بسبب تراجع منحناها الائتماني على مدى الأعوام القليلة الماضية، حيث يعصف انخفاض أسعار النفط بالمالية العامة للدولة، وفق تعبيرها.

واستدرك التقرير: “لكن السلطنة المصنفة دون الدرجة الجديرة بالاستثمار من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة، تنطوي على فرصة جيدة للبنوك الإقليمية الأصغر؛ نظراً إلى زيادة تكاليف الاقتراض”.

ونقلت رويترز عن أحد المصادر، قوله: “مشهد الإقراض في عُمان يتغير بمجمله”، موضحاً أن جزءاً من القرض الجديد سيُستخدم لإعادة تمويل تسهيل دين بمليار دولار يستحق في يناير.

غضب في عمان ورد من الشاهين

ومن جانبه شكك المغرد العماني الشهير “الشاهين” في تقرير رويترز ناصحاً مراسيلها في دبي إلى مراجعة أنفسهم بعد هذه التقارير.

وقال الشاهين في تغريدة رصدتها “وطن”، ” أعزائي مراسلي رويترز في دبي وعملائكم في عمان ممن لم يتم سحب تراخيصهم الصحفية بعد، ما عندكم شغل إلا كل يوم مقال ميزانية عمان عجز عمان اقتصاد عمان أزمة عمان ديون عمان قروض عمان مستقبل عمان؟؟”.

وأضاف الشاهين، “اشغلكم الله بما أنتم فيه ولا تتحدثون عنه ولو شئنا لأوضحنا للقارئ ما أنتم فيه بالفعل”.

اعزائي مراسلي رويترز في دبي

وعملائكم في عمان ممن لم يتم سحب تراخيصهم الصحفية بعد ،،،

ماعندكم شغل الا كل يوم مقال ميزانية عمان عجز عمان اقتصاد عمان أزمة عمان ديون عمان قروض عمان مستقبل عمان ؟؟ اشغلكم الله بما أنتم فيه ولا تتحدثون عنه

ولو شئنا لأوضحنا للقارئ ما انتم فيه بالفعل pic.twitter.com/PLlij0KkRt — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) January 11, 2021

ستاندرد آند بورز

وفي وقت سابق، أشارت “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات، إلى أن إجمالي الدين العماني الخارجي المستحق هذا العام والعام القادم، يبلغ 10.7 مليارات دولار، بما يقارب 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تتوقع السلطنة عجزاً قدره 2.24 مليار ريال (5.82 مليارات دولار) في ميزانية 2021. وتستهدف الحكومة اقتراض نحو 1.6 مليار وسحب 600 مليون من احتياطاتها لتمويل العجز.

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