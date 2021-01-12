تصدر وسم “#ولي_العهد” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في سلطنة عمان، عقب تداول نص قانون ولاية العهد الجديد الذي وضعه السلطان هيثم بن طارق بمرسوم سلطاني، والذي بموجبه يعين ذي يزن أكبر أبناء السلطان وليا للعهد.

نسأل الله لكم التوفيق والسداد وأن تكونوا سببا في رفعة وطننا العزيز . #ولي_العهد pic.twitter.com/KAr7AuUfrW — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) January 12, 2021

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد السلطان هيثم بن طارق، مرسوما سلطانيا ساميا قضى الأول بإصدار النظام الأساسي للدولة وقضى الثاني بـإصدار قانون مجلس عمان.

صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم، رسمياً #ولي_العهد في عُمان 😍❤️🇴🇲 pic.twitter.com/yMgW1Mzjuh — ماجد الفطيسي (@MajidAlfutaisi) January 12, 2021

مراسيم السلطان هيثم بن طارق

ويأتي إصدار السلطان هيثم المرسومين رقم 6 ورقم 7 لعام 2021 تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة القادمة، وانسجاما مع رؤية عمان2040.

النظام الأساسي الجديد ل #سلطنة_عمان يحدد آلية تعيين ولي العهد بأن يكون أكبر أبناء السلطان سناً ثم أكبر أبناء هذا الأبن. pic.twitter.com/SHYv1u88Wk — سمير النمري sameer alnamri (@sameer_alnamri) January 12, 2021

ووفقًا للنظام الأساسي الجديد للدولة فإن نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السلطان تركي بن سعيد بن سلطان.

نسأل الله لكم التوفيق والسداد وأن تكونوا سببا في رفعة وطننا العزيز . #ولي_العهد pic.twitter.com/xNUu02lX0u — الجابرية ❤️🇴🇲 (@mahhil_) January 12, 2021

انتقال الولاية

وتنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سنا، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة، فإذا توفي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفي إخوة.

المادة ٦ من النظام الاساسي للدولة : تنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر ابنائه سنا ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة، فاذا توفي الابن الاكبر قبل ان تنتقل اليه ولايه الحكم انتقلت الى اكبر ابنائه ولو كان للمتوفي اخوة#ولي_العهد#النظام_الأساسي#النظام_الأساسي_للدولة pic.twitter.com/ehOfGkA1Yb — 🇴🇲 نخبة مغردي عُمان 🇴🇲 (@OmanEliteGroup) January 12, 2021

ذي يزن بن هيثم بن طارق

وبهذا البند يكون ذي يزن بن هيثم بن طارق هو ولي عهد السلطنة باعتباره أكبر أبناء السلطان هيثم.

وبحسب المرسوم السلطاني إذا لم يكن لمن له ولاية الحكم أبناء فتنتقل الولاية إلى أكبر إخوته، فإذا لم يكن له إخوة تنتقل إلى أكبر أبناء أكبر إخوته، وإذا لم يكن الأكبر إخوته ابن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين ، بحسب ترتيب سن الإخوة .

اقرأ أيضاً: “رويترز” تثير الغضب في سلطنة عمان بعد تقرير كتبه مراسلوها في دبي عن قرض 2 مليار دولار

وإذا لم يكن لمن له ولاية الحكم إخوة أو أبناء إخوة تنتقل ولاية الحكم إلى الأعمام وأبنائهم على الترتيب المعين في البند الثاني من هذه المادة.

القانون الجديد في سلطنة عمان

ويشترط بحسب القانون الجديد فيمن يتولى الحكم أن يكون مسلما، عاقلا ، وابنا شرعيا لأبوين عمائيين مسلمين. وإذا انتقلت ولاية الحكم إلى من هو دون سن الحادية والعشرين، يمارس صلاحيات السلطان مجلس الوصاية الذي يكون السلطان قد عينه بإرادة سامية.

اقرأ أيضاً: “نهضة متجددة وولاء راسخ”.. ثورة عمانية على تويتر لتجديد البيعة للسلطان هيثم بن طارق

فإذا لم يكن قد عين مجلسا للوصاية قبل وفاته، قام مجلس العائلة المالكة بتعيين مجلس وصاية مشكل من أحد إخوة السلطان واثنين من أبناء عمومته، ويصدر بنظام عمل مجلس الوصاية مرسوم سلطاني.

ويعد قرار السلطان هيثم سابقة بتاريخ السلطنة، حيث قرر وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم، ووضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته”.

وتولى السلطان هيثم الحكم في كانون الثاني/يناير 2020 إثر وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

تعديلات على آلية نقل الحكم في سلطنة عمان

وقرر سلطان عمان هيثم بن طارق إدخال تعديلات على آلية نقل الحكم وتعيين ولي العهد في السلطنة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، وأصدر بهذا الخصوص الإثنين مرسوما، وذلك بعد مرور عام على توليه مقاليد الحكم.

وقال التلفزيون العماني إن المرسوم يقضي “بوضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة”.

وتولى السلطان هيثم الحكم في كانون الثاني/يناير 2020 إثر وفاة سلطان عمان السابق قابوس بن سعيد. وأصدر السلطان الجديد مراسيم تقضي بإجراء تغييرات عدة منذ توليه السلطة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك