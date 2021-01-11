“شاهد” فيديو رقص غريب من الكويت بمشاركة عدد من السيدات يثير الجدل بين الكويتيين

تسبب مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بموجة من الجدل بين المتابعين، لما احتواه على مشاهد وُصفت بـ”الغريبة”، وبعض آخر رآها مُضحكة.

ويظهر من المقطع المتداول والذي رصدته (وطن)، حديث صاحبة الاحتفال التي قامت وتكلمت بعبارات ترحيبية بمناسبة افتتاح معرضها الخاص، ومن ثم قدمت الفنان الكويتي سعيد السعدون ليقدم “عرضاً فنيّاً”.

هذا شنو بعد 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/q6hhSQMt5B — كـــويتيــه أصيــــلــه 🇰🇼 (@KUWTIYA) January 11, 2021

الفنان سعيد السعدون

وقالت الفتاة بمطلع المقطع: “أنا ممتنة جداً وسعيدة إنكم موجودين بهذه اللحظة بحياتي، بمناسبة افتتاح معرضي الشخصي الأول، واسمحوا لي أقدم لكم الفنان سعيد السعدون وهو رح يقدم العرض الخاص بالحفل”

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ليظهر بعدها “السعدون” ويؤدي رقصة غريبة، وسط صراخ منه، في مشهد غريب ومثير للجدل.

ردود فعل

هذا وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء الكويتيين مع هذا الاستعراض من الفنان الكويتي، متسائلين حول هوية هذا الفن، وهل هو فعلاً يتسق مع المزاج والثقافة العربية الكويتية أم لا.

والله عبالي معرضهم فوق السطح 😆😆😆😆 — مسبب جلطه 😜 (@Jal6aa) January 11, 2021

كما أطلق عديد منهم عبارات ساخرة من هذا الأداء الذي قام به السعدون خلال الاحتفال.

هذا مقلب صح؟؟ يعني، مو من صجهم؟

يتغشمرون صح؟ — ضبط القعدة (@al8a3da1) January 11, 2021

سحليه ماشيه على رقبته وصار جذي حالته — الشريف / علي الشوفان (@K7or) January 11, 2021

وعلق أحد المغردين على المقطع قائلاً: “يظنون أنه في المستقبل سيذكرهم التاريخ في قسم (الفن) ولكن في الحقيقة سيذكرون في قسم “البلاليط”.”

يظنون انه في المستقبل سيذكرهم التاريخ في قسم (الفن) ولكن في الحقيقة سيذكرون في قسم (البلاليط). الله لايشغلنا الا بطاعته.

الفن والثقافة في وادي وهم في وادي — خالد الزمات (@khalidAlzamat) January 11, 2021

وتابع ساخرا:” الله لايشغلنا الا بطاعته. الفن والثقافة في وادي وهم في وادي”.

الكويت تشهد أزمة في الوسط الفني

وتشهد الكويت مؤخرا موجة جدل واسعة داخل الوسط الفني تحديدا، بعد تقديم عدد من المشاهير والفاشينستات للمحاكمة بتهم فساد.

وبحسب صحف كويتية، فإن المجوهرات، والساعات الثمينة، واليخوت، والسيارات الفارهة، وغيرها مما يتباهى بها هؤلاء المشاهير، اتضح أن كثيرا منها جاءت بفعل شبكة غسيل أموال منظمة.

وكشفت وزارة الداخلية الكويتية في وقت سابق أنه تم العثور على سيارات فارهة، ودراجات رباعية الدفع، ومجوهرات وساعات ثمينة، ومبالغ مالية، ومواد مسكرة، في مزرعة تعود لشبكة غسيل أموال، قالت صحف كويتية إنها مرتبطة بالمشاهير.

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