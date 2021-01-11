“شاهد” الرجاء المغربي يتأهل إلى نهائي كأس البطولة العربية على حساب ضيفه الإسماعيلي

تأهل فريق الرجاء الرياضي المغربي على حساب ضيفه المصري الإسماعيلي، بثلاثة أهداف نظيفة دون رد، ليأخذ تأشير عبور له إلى نهائي البطولة العربية لكأس محمد السادس، بين مباراة قوية بين كلا الفريقين على ملعب “مراكش الكبير” في إياب الدور النصف النهائي.

ثلاثية نظيفة

وجاء هدف التقدم عن طريق لاعب الوسط في صفوف فريق الرجاء المغربي “محسن متولي” 34 عاماً، بركلة جراء مستحة للفريق سجلها اللاعب في شباك مرمى الإسماعيلي في الدقيقة ال 61، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال 66 بواسطة اللاعب “بين مالانجو” 27 عاماً من أحداث الشوط الثاني، بعد التعادل السلبي بين الفريقين في الشوط الأول.

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وفي الدقيقة ال 86 جاء الهدف الثالث للرجاء البيضاوي “محمود بنحليب” 24 عاماً، سجلها في شباك حارس مرمى الإسماعيلي المصري ” لؤي عاشور”، فيما قد فاز فريق الضيف المصري على أرضه في مباراة الذهاب بهدف نظيف عن طريق المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف 29 عاماً من ضربة جزاء قوية في مباراة جمعت كلا الفريقين في منتصف شهر فبراير من العام الماضي، ليعوض الرجاء ذلك على أرضه وينتصر على فريق الضيف الإسماعيلي المصري “الدراويش”.

الرجاء المغربي يصعد لنهائي كأس البطولة العربية "محمد السادس" لمواجهة الاتحاد السعودي بفوزه على الاسماعيلي 3-1 بمجموع المباراتين النهائي سيقام بالمغرب وسيحدد موعده لاحقا pic.twitter.com/fIDazEUjKj — Goalna (@Goalna) January 11, 2021

مواجهة اتحاد جدة السعودي

وبهذا الفوز نجح فريق الرجاء المغربي ” النسر الأخضر”، العبور إلى الدور النهائي من البطولة العربية لكأس محمد السادس، حيث سيلقي فريق اتحاد جدة السعودي ” العميد” بعد فوزه على مواطنه الشباب السعودي بأربع أهداف مقابل ثلاثة أهداف في الذهاب والإياب بينهما، على ملعب “الأمر مولاي عبد الله” بالعاصمة المغربية الرباط.

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