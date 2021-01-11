أميرة الناصر وزوجها
أميرة الناصر وزوجها
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خيانة زوج أميرة الناصر تشعل مواقع التواصل.. “شاهد” ماذا فعل داخل سيارة مع فتاة أخرى!

كتب وطن
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تصدرت المشهورة السعودية أميرة الناصر حديث السعوديين، اليوم الاثنين، وذلك بعد ظهور زوجها السابق مشعل الخالدي بفيديو مع فتاة أخرى.

وظهر مشعل الخالدي بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهو مع فتاة في سيارته تقوم بإطعامه وتدليله والقيام بحركات “دلع” أمامه، وأوضح أنهما في طريقهما إلى مدينة الطائف لقضاء إجازة لمدة يومين.

خيانة مشعل الخالدي

وفسر الناشطون تصرف مشعل الخالدي بأنه خيانة لزوجته السابقة أميرة الناصر، رغم طلاقهما قبل فترة، وأطلقوا هاشتاج #خيانه_زوج_اميره_الناصر، وانقسم خلاله المغردون ما بين مؤيد لتصرفه باعتبار من ظهرت معه زوجته الجديدة، بينما هاجمه آخرون بسبب استعراضه لخصوصيات حياته، ومحاولة إثارة غيرة أميرة الناصر.

مشعل الخالدي غاضب

من جهته، عبر مشعل الخالدي عن غضبه من تصدره التريند واتهامه بالخيانة، وظهر بفيديو آخر قال فيه: “تزوجت بالحلال ولست الأول أو الأخير الذي يفعل ذلك، هل لأني تزوجت بالحلال أصبح ذلك خيانة؟”.

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بينما قاطعته زوجته وقالت: “زواجنا عن حب ياريتكم تفهمون”، فرد عليها: “خذوا الحكمة من أفواه المجانين”، لترد مرة أخرى: “مجنونة بحبك”.

وتصدرت أميرة الناصر “التريند” قبل أسابيع حين ظهرت بفيديو وهي تبكي بسبب زوجها وانهارت وقالت إنها لم تتوقع في يوم من الأيام ان يحدث لها ما حدث.

أميرة الناصر تنهار

وتابعت: “إنسان عايش معاه 24 ساعة، ومعطيته كل شي، وانصدم فيه صدمة قوية!”.

وأشارت إلى أنها أعطته أكثر من طاقتها، مؤكدة أنها في وضع نفسي صعب.

وقالت إنها لا تعلم ماذا تفعل، لافتةً إلى أنّها قوية لكنها لم تعد تتحمّل.

وتبيّن حينها أنّ الفيديو قديم ويعود إلى أزمتها مع زوجها وطلاقها منه.

وكانت أميرة الناصر احتفلت بطلاقها من زوجها مشعل الخالدي على الملأ بداية العام 2020 . وقالت في حينه إنها قررت الإحتفال بدلاً من الحزن .

 

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