خيانة زوج أميرة الناصر تشعل مواقع التواصل.. “شاهد” ماذا فعل داخل سيارة مع فتاة أخرى!

تصدرت المشهورة السعودية أميرة الناصر حديث السعوديين، اليوم الاثنين، وذلك بعد ظهور زوجها السابق مشعل الخالدي بفيديو مع فتاة أخرى.

وظهر مشعل الخالدي بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهو مع فتاة في سيارته تقوم بإطعامه وتدليله والقيام بحركات “دلع” أمامه، وأوضح أنهما في طريقهما إلى مدينة الطائف لقضاء إجازة لمدة يومين.

خيانة مشعل الخالدي

وفسر الناشطون تصرف مشعل الخالدي بأنه خيانة لزوجته السابقة أميرة الناصر، رغم طلاقهما قبل فترة، وأطلقوا هاشتاج #خيانه_زوج_اميره_الناصر، وانقسم خلاله المغردون ما بين مؤيد لتصرفه باعتبار من ظهرت معه زوجته الجديدة، بينما هاجمه آخرون بسبب استعراضه لخصوصيات حياته، ومحاولة إثارة غيرة أميرة الناصر.

#خيانه_زوج_اميره_الناصر يتزوج عليها على سنة الله ورسوله افضل من الخيانه 😬وجع قلب وقهر وخيبة امل — 🕊 (@mamie7889) January 11, 2021

#خيانه_زوج_اميره_الناصر

الي كتب التاق حمار مايفهم ولا يفرق

هذا تزوج ماخان

الي يخون يكون علاقة بدون زواج ياهمج

مسوين وصلوا مرحلة تطور وتقدم

نظام مسيحي مافي الا زوجة وحده

الثانية حرام . — Fouad-Alzhrani☆ (@Fuad_zhrani) January 11, 2021

#خيانه_زوج_اميره_الناصر

مافي خصوصيه بعد ترند 😂 — Sun (@thehopeoflife7) January 11, 2021

ترند عشان فضيحه !!! ياعالم استرو تسترو يوم العرض اتقو الله في انفسكم ماهي وناسه وضحك تنشر فضيحه رب كلمه تهوية بالنار تذكرو استر تستر فقط . #خيانه_زوج_اميره_الناصر — عمر بن عبدالعزيز MBS 🇸🇦 (@wldalsaeed) January 11, 2021

#خيانه_زوج_اميره_الناصر سبحان الله العظيم .

ما ادري وش هالعقليات اللي عند بعض الناس؟

اغلب اللي بالتاق وينتقدون الخيانه يستشهدون بخيانة زوج لزوجته الجميله !

بعبارة ( حتى هذي انخانت من زوجها )

ليه اللي مو جميله مسموح لك تخونها اجل ؟؟ — (..م..) (@ha114168295) January 11, 2021

متى راح يستوعبوا المشاهير اننا خلاص ماعادت تفرق معانا سوالفهم ومحاولاتهم للفت الانتباه واثارة الجدل متى راح يفهموا اننا نادمين اصلا على اننا كنا جزء مساعد في شهرتهم متى راح يستوعبوا ان نظرتنا لهم تغيرت وماصرنا نشوفهم الا ناس تتاجر بخصوصيتها للشهرة والصيت؟#خيانه_زوج_اميره_الناصر pic.twitter.com/QFCdGFEcXr — الجوهرة🦋💎 (@6tsU7PigmRl98wt) January 11, 2021

هذولي كلاب الشهره كل شوي طالعين ترند عشان يشتهرون زياده عقولهم فيها جزم 🥾 ترا غلط مو كذا تنشهر انت ذاهب الى الطريق المنحدره #خيانه_زوج_اميره_الناصر pic.twitter.com/CENLobaj05 — محمد (@hmoode1232003) January 11, 2021

وين الخيانه بالموضوع هي اخذته من زوجته ذي مهي خيانه !!

هو تزوج عليها خيانه 😳😳

بإختصار هذا معنى كما تدين تدان والله ياخذه هو وزوجاته اقرفونا #خيانه_زوج_اميره_الناصر — إِحـــداهُـــن♔ (@ehdahoon) January 11, 2021

حتى الزواج من الثانية صار جريمة وفيه تشهير 😂😂 الله يعين على ذالعقول

🚶🚶🚶🚶اقول لزوجها ارفع عليها قضية تشهير أدبها لانها خانة العشره بنشر اشيائك الخاصه واذا خايف بقولك احترم شنبك #خيانه_زوج_اميره_الناصر — ابورياض الفيفي (@ahmed1111953) January 11, 2021

مشعل الخالدي غاضب

من جهته، عبر مشعل الخالدي عن غضبه من تصدره التريند واتهامه بالخيانة، وظهر بفيديو آخر قال فيه: “تزوجت بالحلال ولست الأول أو الأخير الذي يفعل ذلك، هل لأني تزوجت بالحلال أصبح ذلك خيانة؟”.

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بينما قاطعته زوجته وقالت: “زواجنا عن حب ياريتكم تفهمون”، فرد عليها: “خذوا الحكمة من أفواه المجانين”، لترد مرة أخرى: “مجنونة بحبك”.

وتصدرت أميرة الناصر “التريند” قبل أسابيع حين ظهرت بفيديو وهي تبكي بسبب زوجها وانهارت وقالت إنها لم تتوقع في يوم من الأيام ان يحدث لها ما حدث.

أميرة الناصر تنهار

وتابعت: “إنسان عايش معاه 24 ساعة، ومعطيته كل شي، وانصدم فيه صدمة قوية!”.

وأشارت إلى أنها أعطته أكثر من طاقتها، مؤكدة أنها في وضع نفسي صعب.

وقالت إنها لا تعلم ماذا تفعل، لافتةً إلى أنّها قوية لكنها لم تعد تتحمّل.

وتبيّن حينها أنّ الفيديو قديم ويعود إلى أزمتها مع زوجها وطلاقها منه.

وكانت أميرة الناصر احتفلت بطلاقها من زوجها مشعل الخالدي على الملأ بداية العام 2020 . وقالت في حينه إنها قررت الإحتفال بدلاً من الحزن .

#حفل_طلاق_اميره_الناصر هاشتاق مرفوع حول حفل طلاق أميرة الناصر، والتي ظهرت بإسمها هاشتاقات عديدة مؤخرًا، جميعها مرفوعة. pic.twitter.com/YJdtNdEByQ — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) January 26, 2020

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