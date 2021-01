أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن سعي واشنطن لتصنيف جماعة أنصار الله “الحوثي”، كمنظمة إرهابية أجنبية، مشيراً إلى أنه سيتم إدراج ثلاثة من قادة الجماعة بقائمة الإرهاب الأمريكية.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، فإن القادة الثلاثة هم: “عبد الملك الحوثي، وعبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحكيم”، مشيراً إلى أن تصنيف الحوثيين يهدف إلى “محاسبتهم على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود، التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري”.

Terrorist designations of Ansarallah in Yemen confront its terrorist activity and seeks to deter further malign activity by the Iranian regime in the region.

