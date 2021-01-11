في الوقت الذي ثمن فيه وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، قرار إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، تصنيف جماعة الحوثي اليمنية جماعة إرهابية، طرح أكاديمي عماني بارز عدة أسئلة بشأن هذا القرار.

موقف الإمارات على لسان أنور قرقاش

وقال أنور قرقاش في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن): “نرحب بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب”.

نرحب بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب، انقلاب المليشيا الحوثية على الدولة ومؤسساتها وعلى المجتمع اليمني ونسيجه الاجتماعي والمدني أشعل شرارة العنف والفوضى وادى الى التدهور المآساوي للوضع الانساني في اليمن الشقيق. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 11, 2021

وأضاف: “انقلاب المليشيا الحوثية على الدولة ومؤسساتها وعلى المجتمع اليمني ونسيجه الاجتماعي والمدني أشعل شرارة العنف والفوضى وأدى إلى التدهور المأساوي للوضع الإنساني في اليمن الشقيق”.

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عبدالله باعبود

هذا وتساءل الأكاديمي العماني البارز الدكتور عبدالله باعبود بشأن هذا القرار قائلا:”هل قرار تصنيف الحوثي جماعة إرهابية يساعد في حل أزمة اليمنيين ويقف حرب اليمن أم يفاقم من الوضع؟”

هل قرار تصنيف #الحوثي_جماعه_ارهابيه يساعد في حل أزمة #_اليمنيين ويقف حرب #اليمن أم يفاقم من الوضع؟ و هل يسقط مشروع "الاعلان المشترك" الذي يسعى له المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث لوقف إطلاق النار؟ — abdullah baabood عبدالله باعبود (@abaabood) January 11, 2021

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن) مستنكرا هذا القرار:”وهل يسقط مشروع “الاعلان المشترك” الذي يسعى له المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث لوقف إطلاق النار؟”

غادة عويس

من جانبها علقت الإعلامية والمذيعة البارزة بقناة الجزيرة غادة عويس، وقالت: “ماذا يخسر الحوثي من وضعه على لائحة الإرهاب الأمريكية؟وماذا يربح الشعب اليمني من ذلك؟”

ماذا يخسر الحوثي من وضعه على لائحة الإرهاب الأمريكية؟وماذا يربح الشعب اليمني من ذلك؟ — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) January 11, 2021

مايك بومبيو

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في وقت سابق من الاثنين، أنه ينوي إبلاغ الكونغرس بتصنيف جماعة “أنصار الله” تنظيما إرهابيا مع وضع قادتها الأبرز، عبد الملك الحوثي، وعبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحاكم، في قائمة الإرهاب.

ولقي هذا الإعلان ترحيبا واسعا من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وكذلك السعودية، التي تقود التحاف العربي ضد الحوثيين حيث تشكل الإمارات ثاني أكبر قوته.

ومن ناحيته قال خبير القانون الدولي الدكتور محمود رفعت، إن إقدام ادارة ترامب على تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية عمل غير أخلاقي يتناقض مع القانون الدولي، حسب قوله.

إقدام ادارة #ترمب على تصنيف #الحوثيين كجماعة إرهابية عمل غير أخلاقي يتناقض مع القانون الدولي، فهم أحد مكونات #اليمن ومقاومتهم لغزو #السعودية و #الإمارات لبلادهم حق يكفله القانون الدولي، كما أن فعل ترمب هذا الذي به تضليل للرأي العام العالمي سيزيد معاناة جزء كبير من اليمن — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) January 11, 2021

وتابع موضحا في تغريدة على حسابه بتويتر:”فهم أحد مكونات اليمن ومقاومتهم لغزو السعودية والإمارات لبلادهم حق يكفله القانون الدولي، كما أن فعل ترمب هذا الذي به تضليل للرأي العام العالمي سيزيد معاناة جزء كبير من اليمن”

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