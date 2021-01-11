بعد القرار الذي اتخذه السلطان هيثم .. لهذا السبب لم يُعين السلطان الراحل قابوس ولياً للعهد!

مع إصدار السلطان هيثم بن طارق مرسومًا يحدد آليات انتقال ولاية الحكم في البلاد، ويضع آلية لتعيين ولي العهد، نشر إعلامي عُماني بارز إجابة السلطان الراحل قابوس بن سعيد حين طرح عليه سؤال عن ولي عهد السلطنة.

“لماذا لم يُعلن السلطان قابوس ولي عهد للسلطنة؟!”

ونشر الإعلامي العماني المختار الهنائي في تغريدةٍ بحسابه في تويتر إجابة السلطان الراحل على سؤال: “لماذا لا يُعلن ولي عهد للسلطنة؟!”، حيث قال السلطان: “ضمن إطار تقاليد الأسرة العُمانية الحاكمة فإنّ منصب ولي العهد تقليد لا يؤخذ به فالوضع يُترك لحين الحاجة حيث تفرز الكفاءة نفسها عندما يكون منصب ولي العهد ضرورياً”.

وأضاف السلطان الراحل في معرض إجابته:”نعم .. أعرف أن هناك تساؤلات لكنها تساؤلات غير عمانية خصوصاً من قِبَل الذين لا يعرفون العُرف الذي سارت عليه الأسرة الحاكمة هنا”.

لأول مرة في تاريخ عمان سيتم وضع آلية لولاية العهد، وهنا كانت إجابة السلطان الراحل حين طرح عليه سؤال عن ولي عهد السلطنة، فقال: "الوضع يترك لحين الحاجة…"#ولي_العهد

#مراسيم_سلطانية pic.twitter.com/Ur99fGUNAH — المختار الهنائي (@MuktarOman) January 11, 2021

آليات انتقال ولاية الحكم وتعيين ولي العهد

ووفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية: “أصدر سلطان البلاد هيثم بن طارق، مرسومين بنظام أساسي جديد للدولة، وقانون مجلس عُمان، وذلك تلبية لمتطلبات ‎السلطنة في المرحلة القادمة”.

ويتضمن مرسوم النظام الأساسي للسلطنة: “وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في ‎السلطنة، ووضع آلية ‎تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم”.

ولم يبين المرسوم السلطاني طبيعة آليات انتقال ولاية الحكم أو تعيين ولي العهد في البلاد.

كما نص المرسوم أيضا على “إنشاء لجنة تابعة للسلطان تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء، ووكلاء الوزارات”، وأفرد نصا لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق الحوكمة.

مجلس عمان

وفيما يتعلق بالمهام المنوطة بمجلس عمان، يتولى “إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة، واقتراح مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة”.

وفاة السلطان قابوس .. وتعيين السلطان هيثم خلفاً له

في يناير/كانون الثاني 2020، توفي سلطان عمان السابق قابوس بن سعيد عن عمر ناهز 79 عاما، بعد أن تربع على عرش البلاد طيلة 5 عقود، ليكون صاحب أطول فترة حكم في المنطقة.

ولم يسم قابوس وريثًا للعرش على خلاف نظرائه من حكام منطقة الخليج العربي، إذ لم يكن له أبناء أو أشقاء، بعكس السلطان الحالي الذي لديه 4 أبناء و8 أشقاء.

وعقب ساعات من الوفاة، أدى السلطان هيثم بن طارق، اليمين القانونية سلطانًا تاسعًا لعُمان، في انتقال سلس للسلطة عقب دعوة مجلس الدفاع العماني، العائلة المالكة لتحديد خليفة قابوس.

وبموجب النظام الأساسي السابق للدولة، يقوم مجلس العائلة المالكة، خلال 3 أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم.

ونظـام الحكم في سلطنة عمان وفق المادة 5 “سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان، ويشترط فيمن يختار لـولاية الحكم من بـينهم أن يكون مسلما رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيـين مسلمين”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..