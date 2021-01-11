كشف حساب “العهد الجديد” السعودي، تفاصيل خطيرة بشأن برنامجي “توكلنا وتطمن”، اللذان أطلقتهما السعودية العام الماضي للمواطنين السعوديين، مؤكداً أن تلك البرامج تستخدم للتجسس على هواتف المواطنين.

توكلنا وتطمن

وقال العهد الجديد في تغريدة رصدتها “وطن”: “توكلنا وتطمن، تطبيقان تجسسيان، تم برمجتهما خصيصا لرصد حركة المواطنين والدخول إلى هواتفهم، رسائل، صور، إلخ، (البيانات مستباحة)”.

وأضاف الحساب السعودي الشهير: “ننصح الناس باستخدام جهازين للحفاظ على خصوصيتهم ومعلوماتهم، موبايل تُحمل فيه التطبيقات الحكومية (فقط)، والثاني للاستخدام والتواصل العادي”.

توكلنا وتطمن،

تطبيقان تجسسيان، تم برمجتهما خصيصا لرصد حركة المواطنين والدخول إلى هواتفهم، رسائل، صور، إلخ، (البيانات مستباحة). 🔴ننصح الناس باستخدام جهازين للحفاظ على خصوصيتهم ومعلوماتهم، موبايل تُحمل فيه التطبيقات الحكومية (فقط)، والثاني للأستخدام والتواصل العادي. — العهد الجديد (@Ahdjadid) January 11, 2021

وزارة الصحة أطلقت برنامج توكلنا

ويستخدم السعوديين برنامج توكلنا بعد أن اعتمدته وزارة الصحة السعودية رسمياً بدعوى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم تطويره من قبل المركز الوطني للمعلومات، بزعم أنه يقدم عدد كبير من المعلومات بشكل مباشر.

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وحسب مزاعم الصحة السعودية فإن التطبيق يساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا، كما استخدم لتفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات حظر التجول قبل إلغاء المنع.

تطبيق تطمن

أما تطبيق “تطمن”، فقد أطلقته وزارة الصحة السعودية تطبيق “تطمن” قبل عدة أشهر بزعم تعزيز الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره، زاعمةً أن التطبيق يهدف لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في المملكة.

صحيفة الغارديان تكشف التفاصيل

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، عن استغلال السعودية ثغرة في شبكة الهواتف المحمولة الدولية، لتتبع مواطنيها المسافرين إلى الولايات المتحدة، ورصد تحركاتهم والتجسس عليهم، موضحةً أن أحد المبلغين أطلعها على ملايين طلبات التتبع السرية المرسلة من السعودية، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ونقلت الصحيفة البريطانية، عن خبراء قولهم إن تلك الطلبات السرية التي تظهر الثغرات الأمنية في نظام الرسائل النصية العالمي “إس إس 7” “تشير إلى حملة تجسس منهجية من قبل المملكة”، حيث هدفت طلبات التتبع تحديد مواقع المواطنين السعوديين في الولايات المتحدة، عبر رصد مواقع الهواتف المحمولة المسجلة في المملكة.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن طلبات التتبع أرسلت من قبل أكثر ثلاث شركات للهواتف المحمولة في السعودية، وهي سعودي تيليكوم، وموبايلي، وزين، لافتةً إلى أن السعودية أرسلت 2.3 ملايين طلب تتبع لمواطنيها خلال العام الماضي.

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