هذا ما فعله سعوديون مع القطري ناصر العطية بعدما أمنوا بطش ابن سلمان بالمصالحة ولقطة للتاريخ

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر ترحيباً من مواطنين سعوديين بالبطل القطري ناصر العطية، والذي يشارك في رالي دكار الصحراوي، في المملكة العربية السعودية.

البطل القطري ناصر العطية

وأظهر المقطع المتداول والذي رصدته (وطن) قيام القطري ناصر العطية بتبادل التحيات مع أهالي منطقة الخطة بمدينة حائل السعودية، والذين قدموا له الشكر لأنه هو المتسابق الوحيد الذي نزل من سيارته ليقوم بتحيتهم عقب انتهاء السباق.

علم قطر والسعودية

كما وجه العطية شكره لأهالي المنطقة على حسن الاستقبال له، وظهر وهو يرفع علمي قطر والسعودية، وسط احتفال أهالي المنطقة.

ردود فعل

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع الذي وثق ما جرى مع البطل القطري، وفي ذلك علق أحد المغردين:” لقطة تاريخية للمتسابق العالمي ناصر العطية في رالى دكار السعودية 2021 اثناء وصوله الى مضيف اهالي مدينة الخطة شمال حائل”.

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فيما علق مغرد آخر :” البطل الخلوق ناصر العطية يحضر حفل أهالي مدينة الخطة بحائل ويرفع علي المملكة وعلم دولة قطر الشقيقة الله يديم المحبة ، ونعم البطل يستحق الشكر والدعاء له بالفوز”.

وتُجرى اليوم الأحد، منافسات المرحلة السابعة من رالي داكار الدولي الصحراوي، في النسخة الثالثة والأربعين له، والتي تقام في المملكة العربية السعودية حتى تاريخ الخامس عشر من يناير الجاري.

ويخوض القطري ناصر العطية صحبة الفرنسي ماثيو بوميل على سيارته “تويوتا” مرحلة الغد وهو في المركز الثاني بالترتيب العام، بزمن قدره 22.19.56 ساعة، وذلك بفرق 5.53 دقيقة عن الفرنسي بيتر هانسيل، الذي هو حامل للقب لأكثر من 13 مرة،(7 في فئة السيارات و6 في الدرجات)، الذي يتصدر الترتيب العام بزمن إجمالي قدره 22.14.03 ساعة.

فيما يأتي الإسباني كارلوس ساينز حامل اللقب ثلاث مرات، في المركز الثالث بزمن إجمالي قدره 22.54.42 ساعة وبفارق 40.39 دقيقة عن المتصدر وفقا لوكالة الأنباء”قنا”.

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