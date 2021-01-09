جمال سند السويدي - محمد بن زايد
جمال سند السويدي - محمد بن زايد
الهدهد

بعد أن حوله ابن زايد إلى حمار.. مفكر إماراتي بارز: القدس عاصمة إسرائيل

كتب وطن
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أثار الكاتب الإماراتي، جمال السويدي، الذي يصف نفسه بـ ” مفكر وكاتب وخبير استراتيجي”، موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة انبطح فيها على الاخر معتبراً مدينة القدس المحتلة عاصمة إسرائيل التي وقع ولاة نعمته اتفاق التطبيع معها مؤخراً.

القدس من وجهة نظر المطبعين عاصمة إسرائيل

وكتب السويدي الذي يشغل منصب مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وجرى تكريمه مؤخراً على يد عيال زايد تغريدة رصدتها “وطن”، قائلاً :” القدس بنصلي فيها ولكنها عاصمة دولة اسرائيل”.!

ردود فعل غاضبة

تغريدة السويدي فجرت موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انبطاح الكاتب الإماراتي وإطلاقه مثل هذه التصريحات، حيث انتقد المغردون السقوط الوطني والأخلاقي والديني الذي قصده الكاتب الاماراتي، ومطالبين من كل النشطاء والمفكرين العرب بألا يسمحوا لمثل هذه الأفكار المتصهينة بالانتشار.

وعلق حساب “الإماراتيون الصهاينة” عبر تويتر، على التصريح الخاص بالكاتب الإماراتي بإعادة نشره والقول: ” جمال سند السويدي يقول بأن القدس هي عاصمة إسرائيل .. هذا الانحطاط متى ينتهي من قبل الإماراتيون الصهاينة؟”.

وتوالت ردود الفعل الغاضبة على تغريدة الكاتب المنبطح الذي ينفذ اجندة اسياده في أبوظبي.

تطبيع الإمارات وبيع الفلسطينيين

وكانت الإمارات قد كسرت حاجز الوفاء للقضية الفلسطينية، بتطبيع علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي، في أغسطس/آب للعام 2020، لتكون بذلك ثالث دولة عربية تقوم بهذا الفعل، بعد مصر والأردن، الأمر الذي تبعها فيه البحرين والمغرب والسودان، والذي اعتبرته القيادة الفلسطينية عاراً أبدياً سيلاحق ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وكل من أقدم على مثل هذه الخطوة التي تنسف أحلام ومستقبل شعب بأكمله تم طحنه من قبل الإحتلال الإسرائيلي.

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ومنذ تاريخ توقيع الاتفاقية الإماراتية الإسرائيلية، لا تزال الإمارات تقوم كل يوم بتوسيع علاقاتها الإسرائيلية بشكل أكبر، وتتخذ تلك العلاقات أبعاد مختلفة، منها سياسية واجتماعية واقتصادية وحتى فنية ورياضية.

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