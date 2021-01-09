بعد أن حوله ابن زايد إلى حمار.. مفكر إماراتي بارز: القدس عاصمة إسرائيل

أثار الكاتب الإماراتي، جمال السويدي، الذي يصف نفسه بـ ” مفكر وكاتب وخبير استراتيجي”، موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة انبطح فيها على الاخر معتبراً مدينة القدس المحتلة عاصمة إسرائيل التي وقع ولاة نعمته اتفاق التطبيع معها مؤخراً.

القدس من وجهة نظر المطبعين عاصمة إسرائيل

وكتب السويدي الذي يشغل منصب مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وجرى تكريمه مؤخراً على يد عيال زايد تغريدة رصدتها “وطن”، قائلاً :” القدس بنصلي فيها ولكنها عاصمة دولة اسرائيل”.!

القدس بنصلي فيها ولكنها عاصمة دولة اسرائيل. — Prof. Jamal Sanad Al-Suwaidi (@suwaidi_jamal) October 21, 2020

ردود فعل غاضبة

تغريدة السويدي فجرت موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انبطاح الكاتب الإماراتي وإطلاقه مثل هذه التصريحات، حيث انتقد المغردون السقوط الوطني والأخلاقي والديني الذي قصده الكاتب الاماراتي، ومطالبين من كل النشطاء والمفكرين العرب بألا يسمحوا لمثل هذه الأفكار المتصهينة بالانتشار.

وعلق حساب “الإماراتيون الصهاينة” عبر تويتر، على التصريح الخاص بالكاتب الإماراتي بإعادة نشره والقول: ” جمال سند السويدي يقول بأن القدس هي عاصمة إسرائيل .. هذا الانحطاط متى ينتهي من قبل الإماراتيون الصهاينة؟”.

هذا دليل على انك انسان جاهل وانسان خاين لدينك ولامتك الذي تنتمي اليه؟؟ ممكن ان تتنازل عن كرمك وشهامتك ؟؟ لانكم عبيد شيئ واحد وهو محمد بن زايد. — القدس مدينتي (@zsRVmkjyO8Rygag) October 21, 2020

لعلمك الشيخ زايد واذا كنت تعترف فيه كان يعتز بالقدس ويلعن ويكره اسرائيل ؟؟ ومدام استفتائك هو اهم من كلام مؤسس الا مارات. فهذا يعني انك خائن للشيخ زايد الذي كان رمز من رموز العروبة. اما انتم فأنكم رمز للصهيونية — القدس مدينتي (@zsRVmkjyO8Rygag) October 21, 2020

وتوالت ردود الفعل الغاضبة على تغريدة الكاتب المنبطح الذي ينفذ اجندة اسياده في أبوظبي.

كلب من كلاب ابن صهيون لعنة الله على الضلمة واعوانهم — ثقافة عامة (@taqfama) December 29, 2020

لن اقول لك ابو ظبي تابعه لايران بل سنحرر ارض الامارات من اشكالك و اشكال الصعلوك ولد زايد — yazn🇵🇸🇵🇸🇵🇸 (@yazn53563395) December 29, 2020

تطبيع الإمارات وبيع الفلسطينيين

وكانت الإمارات قد كسرت حاجز الوفاء للقضية الفلسطينية، بتطبيع علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي، في أغسطس/آب للعام 2020، لتكون بذلك ثالث دولة عربية تقوم بهذا الفعل، بعد مصر والأردن، الأمر الذي تبعها فيه البحرين والمغرب والسودان، والذي اعتبرته القيادة الفلسطينية عاراً أبدياً سيلاحق ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وكل من أقدم على مثل هذه الخطوة التي تنسف أحلام ومستقبل شعب بأكمله تم طحنه من قبل الإحتلال الإسرائيلي.

ومنذ تاريخ توقيع الاتفاقية الإماراتية الإسرائيلية، لا تزال الإمارات تقوم كل يوم بتوسيع علاقاتها الإسرائيلية بشكل أكبر، وتتخذ تلك العلاقات أبعاد مختلفة، منها سياسية واجتماعية واقتصادية وحتى فنية ورياضية.

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