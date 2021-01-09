وفاة أسدين في متنزه النعمان بولاية بركاء في سلطنة عمان بسبب وضع زائر سم الفئران لهم
وفاة أسدين في متنزه النعمان بولاية بركاء في سلطنة عمان بسبب وضع زائر سم الفئران لهم
حياتنا

زائر يقتل أسدين في متنزه بسلطنة عمان بطريقةٍ مروّعة .. وغضب بين العمانيين!

كتب وطن
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أعلنت إدارة متنزه النعمان بولاية بركاء في سلطنة عمان، عن وفاة أسدين ومرض ثالث، بسبب التسمم، في حادثة أثارت غضب العمانيين.

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ووضعت إدارة المنتزه لوحة تُعلن خلالها وفاة الأسدين ومرض ثالث بسبب قيام أحد زوار المنتزه بوضع سم الفئران في اللحم وإطعامهم إياها.

وأكدت الإدارة أن ما فعله الزائر كان دون علمهم، وأن الأسد الثالث لن يعود إلى حالته الطبيعية قبل سنة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادثة، وعبروا عن غضبهم من تصرف الزائر الذي لا مبرر له، كما ألقوا باللوم على إدارة المنتزه التي لا تشدد الحماية على الحيوانات، كما أنها لا تضع كاميرات مراقبة لتساعدهم على كشف الفاعل ومحاسبته على جريمته البشعة.

كما طالب العمانيون بفتح تحقيق فوري في الجريمة، مرجحين أن الفاعل بينه وبين صاحب المنتزه عداوة، وأراد الانتقام منه بهذه الطريقة.

يُذكر أن منتزه النعمان أول حديقة تضم عددًا كبيرًا من الحيوانات النادرة وساعد في ذلك مساحتها التي تبلُغ 10,000 متر مربع، لذا أصبحت مقصدًا ومُقومًا هامًا من مُقومات السياحة في البركاء.

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وتم افتتاح المنتزه في 18 نوفمبر 2009 ميلادي، وأصبحت متنفسًا للعائلات، فضلًا عن أنها بمثابة أداة تعليمية لتعليم طلاب المدارس والأطفال وتعريفهم على أنواع الحيوانات المُختلفة.

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