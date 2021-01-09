زائر يقتل أسدين في متنزه بسلطنة عمان بطريقةٍ مروّعة .. وغضب بين العمانيين!

أعلنت إدارة متنزه النعمان بولاية بركاء في سلطنة عمان، عن وفاة أسدين ومرض ثالث، بسبب التسمم، في حادثة أثارت غضب العمانيين.

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ووضعت إدارة المنتزه لوحة تُعلن خلالها وفاة الأسدين ومرض ثالث بسبب قيام أحد زوار المنتزه بوضع سم الفئران في اللحم وإطعامهم إياها.

وأكدت الإدارة أن ما فعله الزائر كان دون علمهم، وأن الأسد الثالث لن يعود إلى حالته الطبيعية قبل سنة.

إدارة منتزة النعمان بولاية بركاء تعلن وفاة أسدين ومرض آخر بسبب قيام أحد زوار المنتزه بوضع سم الفئران في اللحم واطعامها به دون علم الإدارة! pic.twitter.com/jTMxDAQiAx — واجهة عُمان🇴🇲 | SBQ (@SBQ_2) January 8, 2021

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادثة، وعبروا عن غضبهم من تصرف الزائر الذي لا مبرر له، كما ألقوا باللوم على إدارة المنتزه التي لا تشدد الحماية على الحيوانات، كما أنها لا تضع كاميرات مراقبة لتساعدهم على كشف الفاعل ومحاسبته على جريمته البشعة.

جريمة بشعة، كان يجب على المتنزه تركيب كاميرات مراقبة في جميع الأماكن — سمير النمري sameer alnamri (@sameer_alnamri) January 8, 2021

نذالة يفترض هناك كاميرا. مراقبة لكشف الجاني ومعاقبته حسبنا الله ونعم الوكيل https://t.co/lAGSpEYgNk — umhalema (@umhalema) January 9, 2021

تستغرب هالحقودين كيف يفكروا!! https://t.co/W8iePTRaG1 — 🇴🇲 ام الصروم (@80008i) January 8, 2021

وش الاستفادة اللي كان ينتظرها الفاعل؟

ناس غريبة والله https://t.co/LmHk3rge1x — أحمد الكعبي (@ahmedalkaabi122) January 8, 2021

أعوذ بالله.. أعوذ بالله من بطش الإنسان. https://t.co/8H49DKgeWD — صفاسِف. (@__i0__o) January 8, 2021

كما طالب العمانيون بفتح تحقيق فوري في الجريمة، مرجحين أن الفاعل بينه وبين صاحب المنتزه عداوة، وأراد الانتقام منه بهذه الطريقة.

لاحول ولاقوه الابالله يجب أن يكون هناك مراقبه شاده من قبل الأداره للتجنب من الحوادث ولسلامه الجميع — عمار بن علي الشيدي (@amaarali9009) January 9, 2021

هذا يمكن له عداوة شخصية مع صاحب المنتزه

اقترح وضع كاميرات في مختلف ارجاء المنتزه — Hana (@Hana97475944) January 9, 2021

يُذكر أن منتزه النعمان أول حديقة تضم عددًا كبيرًا من الحيوانات النادرة وساعد في ذلك مساحتها التي تبلُغ 10,000 متر مربع، لذا أصبحت مقصدًا ومُقومًا هامًا من مُقومات السياحة في البركاء.

وتم افتتاح المنتزه في 18 نوفمبر 2009 ميلادي، وأصبحت متنفسًا للعائلات، فضلًا عن أنها بمثابة أداة تعليمية لتعليم طلاب المدارس والأطفال وتعريفهم على أنواع الحيوانات المُختلفة.

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