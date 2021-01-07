ماذا فعل ملك المغرب “حتى ترضى عنه اليهود”؟.. مسؤولون إسرائيليون شهدوا له و”بصموا بالعشرة”

أشاد مسؤولون إسرائيليون بملك المغرب محمد السادس، وهرولته نحو التطبيع وزيادة التواصل مع الاحتلال، مشيرين إلى أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في المكالمة التي جرت بينهما الأسبوع الماضي أن “تدشين سفارة مغربية في إسرائيل هو الخطوة الطبيعية المقبلة” بعد تطبيق التفاهمات الأولية التي توصل إليها الطرفان.

ملك المغرب محمد السادس

موقع “وللا” الإسرائيلي نقل، أمس الأربعاء، عن هؤلاء المسؤولين قولهم إن تأكيد العاهل المغربي جاء لإزالة اللبس الذي تكرس في أعقاب توقيع الإعلان الإسرائيلي المغربي الأميركي المشترك قبل أسبوعين، الذي تحدث عن فتح “مكاتب اتصال وليس سفارات”.

إعلان محمد السادس

هذا وشدد المسؤولون الإسرائيليون بحسب ترجمة “العربي الجديد” على أن إعلان ملك المغرب يكتسب أهمية، على اعتبار أنه كان هناك انطباع بأن الرباط ستربط الخطوة المقبلة في مسار التطبيع مع إسرائيل بمدى التزام الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن قرار سلفه دونالد ترامب بالاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء.

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شهادة بحق محمد السادس

وأضاف المسؤولون أن ملك المغرب سبق أن عرض موقفاً إيجابياً من مسألة تدشين سفارة مغربية في تل أبيب خلال اللقاء الذي جمعه في القصر الملكي بكل من مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شابات وكبير مستشاري ترامب، صهره جاريد كوشنر.

وقال أحد هؤلاء المسؤولين إن “استئناف العلاقات مع المغرب يتقدم سرعة كبيرة جداً ونحن على ثقة بأن الأمور ستتطور بشكل إيجابي، وسنصل إلى مرحلة فتح السفارات”.

اتفاق التطبيع

ويشار إلى أن كلاً من المغرب وإسرائيل اتفقتا على تسيير رحلات جوية مباشرة بينهما واستئناف الاتصالات السياسية على كل المستويات.

وحسب الموقع، فقد أجرى عدد من الوزراء الإسرائيليين بالفعل اتصالات مع نظرائهم المغربيين بعد توقيع الإعلان المشترك.

الوفد الاسرائيلي زار الرباط

وأوضح أن الوفد الإسرائيلي الذي زار الرباط هذا الأسبوع فحص المبنى الذي كان يضم مكتب الاتصال الدبلوماسي السابق والذي أغلق قبل 20 عاماً، مشيراً إلى أن المبنى ظل بملكية إسرائيل طوال هذه السنين.

وكان وفد مغربي قد زار إسرائيل الأسبوع الماضي، لفحص المبنى الذي كان يضم مكتب الاتصال الدبلوماسي المغربي الذي كان قائماً في تل أبيب.

نتنياهو

ويذكر أن صحيفة “يديعوت أحرونوت” قد كشفت أن كلاً من نتنياهو وقيادات حزب الليكود الحاكم تراهن على إقناع ملك المغرب بزيارة إسرائيل قبيل إجراء الانتخابات الإسرائيلية في مارس المقبل، على اعتبار أن هذه الخطوة ستحسن مكانة الحزب وتعزز شعبية نتنياهو كثيراً.

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