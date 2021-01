بدأ مسؤولون في الإدارة الأمريكية، مناقشة إمكانية عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل نهاية ولايته في العشرين من الشهر الجاري، وذلك عبر استخدام التعديل 25 من الدستور الأمريكي.

ووفق ما رصدت “وطن”، تبادل المسؤولون المكالمات والرسائل حول الإجراء الاستثنائي، الذي يتطلب أغلبية أعضاء مجلس الوزراء بالإضافة إلى نائب الرئيس، مايك بنس.

NEW: I am sending a letter with @RepTedLieu and our colleagues on the House Judiciary Committee, calling on Vice President Pence to invoke the 25th Amendment to remove Donald Trump from office after today’s events. pic.twitter.com/5VK8DLTLn4

— David Cicilline (@davidcicilline) January 7, 2021