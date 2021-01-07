بدأ مسؤولون في الإدارة الأمريكية، مناقشة إمكانية عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل نهاية ولايته في العشرين من الشهر الجاري، وذلك عبر استخدام التعديل 25 من الدستور الأمريكي.

مكالمات ورسائل

ووفق ما رصدت “وطن”، تبادل المسؤولون المكالمات والرسائل حول الإجراء الاستثنائي، الذي يتطلب أغلبية أعضاء مجلس الوزراء بالإضافة إلى نائب الرئيس، مايك بنس.

NEW: I am sending a letter with @RepTedLieu and our colleagues on the House Judiciary Committee, calling on Vice President Pence to invoke the 25th Amendment to remove Donald Trump from office after today’s events. pic.twitter.com/5VK8DLTLn4 — David Cicilline (@davidcicilline) January 7, 2021

ترامب غير قادر على واجباته

وينص هذا الإجراء على إصدار بيان يعلن للكونغرس بأن ترامب غير قادر على أداء واجباته كرئيس، فيما قال مسؤول في البيت الأبيض إنه لم يتم الاتصال بنائب الرئيس بشأن هذه المحادثات.

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وحسب وسائل إعلام أمريكية، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت وصلت المناقشات إلى مستويات بارزة، ومن غير الواضح، أيضا، ما إذا كان هناك عدد يكفي من أعضاء مجلس الوزراء لدعم خطة العزل.

ترامب حث أنصاره على اقتحام الكونجرس

وتعكس مناقشة العزل مدى سرعة تدهور مكانة ترامب على مدار يوم الأربعاء، بسبب قيامه بحثّ أنصاره على السير نحو مبنى الكابيتول هيل، قبل أن يقتحموا المبنى.

تضم حكومة ترامب العديد من الموالين له بشدة، ويبدو أنه من المشكوك فيه أن توافق الأغلبية على إقالته.

رسالة إلى مايك بنس

وبعث الديمقراطيون في اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي برسالة إلى مايك بنس نائب الرئيس، مساء الأربعاء، يطالبونه فيها بتنفيذ التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي وطرد ترامب من منصبه بعد أحداث الكونغرس.

ووقّع على الرسالة النواب تيد دوتش، كوري بوش، ستيف كوهين، مادلين دين، ماري جاي سكانولون، فيرونيكا اسكوبر، سيليفيا غارسيا، براميلا جايابال، شيلا جاكسون، لوسي ماكباث، تيد ليو، جو نجوز، جيرولد نادلر وجيمي راسكين.

ويأتي الضغط لإنهاء ولاية ترامب قبل يوم 20 يناير بعد ساعات فقط من اقتحام حشد مؤيد لترامب مبنى الكابيتول هيل “الكونغرس”.

ليندسي غراهام

وفي السياق، أكد السيناتور ليندسي غراهام بأنه لن يدعم مزاعم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بتزوير الانتخابات، مشيراً إلى أنه يخطط للاعتراف بجو بايدن كرئيس منتخب، قائلاً: “ترامب وأنا، كانت لدينا رحلة من الجحيم”.

ويُعد غراهام من أقرب حلفاء ترامب في الكونغرس خلال السنوات الأربع التي قضاها في المنصب، حيث أعطى في كثير من المناسبات السابقة مصداقية لمزاعم ترامب، التي لا أساس لها من الصحة، حول تزوير الانتخابات.

استقالة مسؤولون في إدارة ترامب

وفي سياق ذي صلة، استقال مسؤولان بإدارة الرئيس الأمريكي من منصبيهما، احتجاجاً على أحداث اقتحام الكونغرس، فيما يبحث آخرون الخطوة ذاتها، وذلك بعدما سالت الدماء في مبنى الكونغرس، عندما اقتحم المئات من أنصار ترامب المبنى، في محالة منهم لتغيير نتائج الانتخابات وتعطيل تصويت الكونغرس على تثبيت فوز جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة.

ستيفاني غريشام، كبيرة موظفي عقيلة الرئيس الأمريكي ميلانيا، قدمت استقالتها بعد اقتحام الكونغرس، وفق وكالة “أسوشيتد برس”، فيما أعلنت سارة ماثيوز، نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، استقالتها جراء أحداث اقتحام الكونغرس.

وقالت ماثيوز، في بيان لها، إن “الولايات المتحدة تستحق انتقالاً سلمياً للسلطة”.

ويبدو أن غريشام وماثيوز ليستا الوحيدتين، حيث كشفت شبكة “سي إن إن” الإخبارية أن مسؤولين آخرين يبحثون تقديم استقالاتهم، ومنهم مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، ونائبه مات بوتينغر، ونائب كبير موظفي البيت الأبيض كريس ليدل.

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