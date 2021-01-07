بالتفاصيل .. الرجاء المغربي يقدم بلاغاً إلى الاتحاد الأفريقي ” الكاف” لكرة القدم بخصوص مباراة السنغالي “تونغيت”

قدم فريق الرجاء البيضاوي “المغربي” إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ” الكاف”، مساء اليوم الخميس، يطالب فيه بفتح تحقيق على خلفية قرارات حكم المباراة المقابلة، الذي لم يوقف المباراة أمام ضيفه “تونغيت السنغالي” رغم سوء الأحوال الجوية الاستثنائية، داخل ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وقال المتحدث باسم إدارة فريق الرجاء المغربي سعيد وهبي في بيان صحفي له نشر على الوسائل الإعلامية المغربية، إن ” الحكم لم يقم بحماية اللاعبين في تلك الظروف السيئة التي أصابت الملعب وأصر على إقامة المباراة بين كلا المنافسين، موضحاً أن إدارة الفريق تسلك كل الطرق من أجل حماية حقوق اللاعبين والنادي، ونثق بقرارات الاتحاد الأفريقي الذي تقدمنا بشكوى له على إثر ذلك”.

التعادل ذهاباً وإياباً

وقد بعث نادي الرجاء المغربي بعد انتهاء المباراة التي خسر فيها فريقه وودع بطولة دوري أبطال أفريقيا بالتعادل بالذهاب والإياب، وفوز الضيف “تونغيت السنغالي” على أرضية المستضيف الرجاء البيضاوي بركلات الترجيح بين كلا الفريقين، في ال دور32 من دوري المجموعات، ليتأهل إلى الدور القادم من المسابقة.

جاء في البيان الذي قدمه فريق الرجاء المغربي إلى ” الكاف” الأفريقي، ” نطالب الاتحاد الأفريقي بفتح تحقيق فوري على خلفية قرارات حكم المباراة والمخلفات الواضحة التي لم يشير إليها الحكم في المباراة”.

الطبيعة لم تخدم الرجاء المغربي ليقصى من دوري أبطال أفريقيا بخسارته أمام تونغيت السنغالي بركلات الترجيح

حكم المباراة وإصراره

تحتسب في المباراة في مواجهة ضيفه تونغيت السنغالي، إلى جانب التشبث من الحكم وإصراه على عقد المباراة بين كلا الفريقين، رغم حالة القوة القاهرة المتمثلة في الأحوال الجوية الاستثنائية التي عاشتها مدينة الدار البيضاء يوم الثلاثاء 5-1-2021م”.

وبينت إدارة الرجاء المغربي، بأن الحكم قد تمادى في سوء التقدير كذلك، عندما رفض منح فريق الرجاء البيضاوي المغربي ضربة جزاء مستحقة مشروعة وواضحة”.

كما وأرسلت إدارة الرجاء المغربي، رسالة احتجاج رسمية لشركة “كازا ايفنت” المسؤولة بتدبير وتيسير مركب ملعب ” محمد الخامس” بالدار البيضاء، على خلفية الوضعية الكارثية لأرضية الملعب، والتي كانت جزء من إقصاء الفريق من دوري أبطال أفريقيا.

وقد ودع فريق الرجاء المغربي أمام ضيفه “تونغيت السنغالي” بركلات الترجيح بعد تعادل كلا الفريقين ذهاباً وإياباً، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليتأهل إلى دور المجموعات القادمة ال33 من بطولة أبطال أفريقيا.

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