أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الكونغرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ، صادق على فوز جو بايدن بمنصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

فوز بايدن

وصدق المشرعون بعد عودتهم إلى مبنى “الكابيتول” على فوز بايدن في الانتخابات، بعد ساعات من اقتحام أنصار ترامب المبنى في أعمال شغب أسفرت عن وفاة أربعة أشخاص.

نتائج الانتخابات

وانتهت عمليات المصادقة على نتائج المجمع الانتخابي حيث يتقدم بايدن بنتيجة 306 أصوات على ترامب الذي نال 232 صوتا.

أما في الولايات التي قدم فيها مشرعون اعتراضا على فوز ترامب، حيث أنه وفي بنسلفانيا رفض مجلس النواب اعتراضا قدمه نائب وسيناتور من الحزب الجمهوري لنتيجة أصوات المجمع الانتخابي بتصويت 92-7، بانتظار تصويت مجلس الشيوخ.

أما في أريزونا فقد رفض الكونغرس اعتراضا قدمه سيناتور ونائب من الحزب الجمهوري بنتيجة 93-6 في حين رفض مجلس الشيوخ هذا الاعتراض بنتيجة 303-121.

تعليق المهزوم ترامب

وفي أول تعليق له على فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية، قال ترامب في بيان صحفي، إنه حتى لو خالف نتيجة الانتخابات سيكون هناك انتقال قانوني للسلطة في العشرين من يناير الجاري.

أنصار ترامب

وفي وقت سابق كشف مسؤولون ووسائل إعلام محلية، أن أنصار ترامب يوسعون المظاهرات لتشمل عدداً من الولايات الأمريكية، إذ نظموا مظاهرات أمام مقار الكونغرس الولايات في عدة مدن من أتلانتا إلى سالم، عاصمة ولاية أوريجون، بالتزامن مع اقتحام مؤيدين لترامب مبنى الكونغرس في واشنطن، مطالبين بتغيير نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية التي فاز بها جو بايدن.

وقال مسؤولون إن امرأة أطلقت الشرطة عليها النار، بينما لقي ثلاثة آخرون حتفهم بسبب “حالات طبية طارئة”.

وكانت مجموعات مؤيدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، قد اقتحمت المبنى في محاولة لإلغاء نتيجة الانتخابات، وعلقت جلسة الكونغرس.

وأمس، الأربعاء، وصف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اقتحام أنصار دونالد ترامب مقر الكونغرس خلال جلسة المصادقة على فوز المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة بـ”التمرد”.

ترامب يدعو أنصاره للعودة إلى منازلهم

فيما دعا ترامب مؤيديه لـ”العودة إلى منازلهم”.

وأعلنت رئيسة بلدية واشنطن فرض حظر تجول اعتبارا من الساعة السادسة مساء (23:00 ت غ) يستمر حتى الساعة السادسة من صباح الخميس (11:00 ت غ).

تفاصيل اقتحام الكونجرس

وفي مشهد غير مسبوق في العاصمة الأمريكية، دخل متظاهرون كانوا من بين آلاف المحتجين المؤيدين لترامب في واشنطن، إلى المجلسين، فضلا عن القاعة المستديرة في الكابيتول حيث استخدم الغاز المسيل للدموع.

كذلك اجتاحوا ساحات الكابيتول وشرفاته، ما استدعى إخلاء المبنى بناء على أوامر من الشرطة.

وبعد ساعات من أعمال العنف والشغب، دعا ترامب في شريط فيديو نشره على حسابه على “تويتر” أنصاره “للعودة إلى ديارهم”.

وكان ترامب قد دعا مؤيديه إلى الاعتراض على المصادقة على فوز بايدن في الجلسة الخاصة المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ التي انعقدت فعلا في واشنطن، قبل أن يتم رفعها.

لكن نائب الرئيس مايك بنس قال قبيل افتتاح الجلسة إنه لن يعارض المصادقة على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية. فرد ترامب في تغريدة على “تويتر” قائلا: “لم يتمتع مايك بنس بالشجاعة للقيام بما يجب فعله لحماية بلدنا ودستورنا”.

وندد أعضاء في الكونغرس بمحاولة “انقلاب”، فغرد النائب الديمقراطي وليام باسكريل بالقول “نشهد محاولة انقلاب بتشجيع من مجرم البيت الأبيض”.

وقالت النائبة ديانا ديغيتي “هذه ليست مظاهرة، إنها محاولة انقلاب” منددة “بالفوضى التي خطط لها رئيسنا”.

وأعلن البيت الأبيض إرسال عناصر من الحرس الوطني إلى واشنطن للمساعدة على حفظ الأمن.

ودعا بنس إلى “وقف العنف فورا” في مقر الكونغرس.

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