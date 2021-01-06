قالت الإعلامية والمذيعة البارزة بقناة “الجزيرة” غادة عويس، إنها قامت بحظر أكثر من ألف “ذبابة الكترونية” بسبب تعليقاتهم التي لم تتوقف عليها، وما تحمله تلك التعليقات من هجوم وإساءة ضدها منذ إعلان المصالحة الخليجية.

غادة عويس

وقالت غادة عويس المعروفة بمواقفها الحاسمة ضد محمد بن سلمان، في تغريدة لها رصدتها (وطن): “لقد حظرت اليوم فقط أكثر من ألف ذبابة تحدثني عن الجاكوزي وتملأ حسابي بالبذاءة و الاهانات”.

لقد حظرت اليوم فقط اكثر من الف ذبابة تحدثني عن الجاكوزي وتملأ حسابي بالبذاءة والاهانات. لدي تفسير واحد: فشل الحصار على قطر في تحقيق أهدافه ورفعوه وهم صاغرون ويفشّون خلقهم بي! ما عندي تفسير آخر لإنفلات الذباب بصفحتي اليوم .

اختلفوا شتموني، تصالحوا شتموني.🤪 https://t.co/X8l3hLM7ch — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) January 5, 2021

غادة عويس: لدي تفسير واحد

وتابعت غادة في تغريدتها: “لدي تفسير واحد: فشل الحصار على قطر في تحقيق أهدافه ورفعوه وهم صاغرون ويفشّون خلقهم بي! ما عندي تفسير آخر لانفلات الذباب بصفحتي اليوم.”

اقرأ أيضاً: “فورا”.. غادة عويس تُحرج السيسي بعد توقيع وزير خارجيته بيان العلا الخاص بالمصالحة

واختتمت مذيعة الجزيرة ساخرة:”اختلفوا شتموني، تصالحوا شتموني”.

سقوط أخلاقي

وتفاعل العديد من المغردين والنشطاء مع حديث الإعلامية غادة عويس، معتبرين بأن هذا إن دل فهو يدل على كمية السقوط الأخلاقي الذي وقع فيه أذرع محمد بن سلمان الإلكترونية، والتي تحاول بشكل مستمر الشيطنة والإساءة لكل من يختلف معهم أو يتحدث بوجهة نظر مخالفة لسياسة ابن سلمان.

إلى كل من يسئ إلى النساء بالشتائم ، إتقوا الله في أنفسكم ، فالرسول في خطبة الوداع أوصى بالنساء خيرا ، مالي العرب لم تبقى لهم لا نخوة ولا شرف . — Jamal (@Jamahadd) January 5, 2021

وحول التغريدة قال أحد المعلقين :”إلى كل من يسئ إلى النساء بالشتائم ، إتقوا الله في أنفسكم ، فالرسول في خطبة الوداع أوصى بالنساء خيرا ، مالي العرب لم تبقى لهم لا نخوة ولا شرف”.

فيما قال آخر: ” الذي يتحدث بهذه الطريقة فقط يوضح سوء أخلاقة وعدم تربيته وبيئته القذرة الذي ترعرع بها وهو واجهه قبيحة جدا جدا جدا لبلده يسيئ لنفسه وبلده فقط لا يسئ لأي أحد”.

الذي يتحدث بهذه الطريقة فقط يوضح سوء أخلاقة وعدم تربيته وبيئته القذرة الذي ترعرع بها وهو واجهه قبيحة جدا جدا جدا لبلده يسيئ لنفسه وبلده فقط لا يسئ لأي أحد — rora (@rora_1) January 6, 2021

الذباب السعودي والإماراتي

ويستمر الذباب الإلكتروني السعودي والإماراتي بالهجوم على المذيعين والشخصيات الاعتبارية المعروفة لدولة قطر، وذلك ضمن الحرب الإلكترونية التي لم تتوقف، والتي تهدف لاغتيالات معنوية بحق تلك الشخصيات.

وكان ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد انتشرت لهم أمس مقاطع فيديو خلال قمة العلا الخليجية، أظهرتهم في تصالح تام بمشهد لم يتم التقاط مثله منذ أكثر من 3 سنوات.

وأعلن مساء، الاثنين، عن فتح الحدود البرية والجوية بين كل من قطر والسعودية، لتطوى بذلك صفحة الخلاف بين البلدين والذي اشتعل في العام 2017.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..