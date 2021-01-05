“شاهد” سر السيارة التي اصطحب فيها ابن سلمان أمير قطر في العلا وأول تعليق من الشيخ تميم بن حمد

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور اصطحاب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد في جولة بالعلا عبر سيارة خاصة.

ولي العهد السعودي في جولة مع امير #قطر في العلا pic.twitter.com/HxwXzrll3w — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) January 5, 2021

ابن سلمان يستقبل الامير تميم

وكان ابن سلمان استقبل شخصيا أمير قطر لدى وصوله مطار محافظة العلا التي استضافت اليوم الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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السيارة من نوع “لكزس LX“

والسيارة التي تم تداول صورتها وبداخلها ابن سلمان وتميم بن حمد هي من نوع “لكزس LX” وحسب الموقع الرسمي للشركة المصنعة للسيارة فإن السعر الأدنى لها يبلغ 86 ألف دولار، علما أن السعر يختلف حسب المواصفات التي تضاف إلى السيارة نزولا عند رغبة المشتري.

وأجرت “لكزس” تحديثات على نسخة 2021 من طراز LX، ومنها توفير إطارات بقياس أكبر يصل لـ21 بوصة، مع توفير نسخ من الطراز تشمل ثلاثة صفوف من المقاعد بداخله.

الأمير تميم يشكر الملك سلمان وولي عهده

من جانبه وفي أول تعليق له عقب انتهاء زيارته للمملكة وحضور قمة العلا، توجه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، بالشكر للملك سلمان وولي عهده على الحفاوة وحسن الاستقبال، بحسب بيان للديوان الأميري القطري.

هذا واحتضن ولي عهد السعودية وأمير قطر أحدهما الآخر لدى نزول الأمير تميم من الطائرة.

الأمير تميم الشخص الوحيد الذي عانقه ابن سلمان

وأصبح الأمير تميم الزعيم الوحيد الذي عانقه الأمير محمد في مطار العلا، بغض النظر عن القيود المفروضة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

واحتضنت مدينة العلا السعودية اليوم القمة الخليجية الـ41، حيث استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الوفود المشاركة.

وتميّز الاستقبال بعناق حار بين ولي العهد السعودي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي هبطت طائرته في الأراضي السعودية لأول مرة منذ بدء الحصار الذي فرض على بلاده منذ أكثر من 3.5 سنوات.

وتأتي القمة بعد إعلان دولة الكويت أن السعودية فتحت الأجواء والحدود البرية والبحرية مع قطر مساء أمس الاثنين.

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