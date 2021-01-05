تزامنا مع المصالحة في العلا.. “شاهد” طائرة وزير المالية القطري تحط في مطار القاهرة

وصل، اليوم الثلاثاء، وزير المالية القطري علي بن شريف العمادي، إلى العاصمة المصرية القاهرة، قادماً من الدوحة وعبر الأجواء السعودية، بطائرة خاصة على رأس وفد رفيع المستوى، وذلك في زيارة لمصر هي الأولى منذ العام 2017.

وزير المالية القطري في القاهرة

هذا وجاءت زيارة الوزير القطري من أجل المشاركة في افتتاح فندق “سانت ريجيس” المملوك لشركة “الديار” القطرية على كورنيش النيل في العاصمة القاهرة.

العمادي أول مسؤول قطري يعبر الأجواء السعودية والمصرية

ويعتبر العمادي أول مسؤول قطري يعبر الأجواء السعودية والمصرية بشكل مباشر من الدوحة، منذ بدء أزمة حصار الرباعي العربي (السعودية والبحرين والإمارات ومصر) لقطر قبل ثلاثة أعوام ونصف العام، في زيارة قصيرة قد تستغرق ساعات معدودة.

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إذ من المقرر عودة وزير المالية القطري إلى الدوحة مساء اليوم، أو في ساعة مبكرة من صباح غد الأربعاء.

شركة “الديار” القطرية

وحصلت شركة “الديار” القطرية المالكة لفندق “سانت ريجيس” على كورنيش نيل القاهرة، والذي يقع في مكان مميز بين المتحف المصري وجامعة الدول العربية، على رخصة التشغيل وتجهيز افتتاح الفندق، بعد استخراج التراخيص واشتراطات الحماية المدنية بشكل رسمي، والتي عطلت افتتاح الفندق أكثر من ست سنوات.

وتبلغ استثمارات المشروع أكثر من 1.3 مليار دولار، ويضم 515 وحدة مقسمة على برجين، بإجمالي مساحة يبلغ 9360 متراً مربعاً.

سامح شكري

هذا وأعلنت وزارة الخارجية المصرية توقيع الوزير سامح شكري على “بيان العلا” الخاص بالمصالحة العربية، في إطار “الحرص المصري الدائم على التضامن بين دول الرباعي العربي، وتوجههم نحو تكاتف الصف، وإزالة أية شوائب بين الدول العربية الشقيقة”.

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