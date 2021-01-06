هكذا دخل كورونا الجديد سلطنة عُمان.. الصحة كشفت التفاصيل وهذه نصيحتها للجميع

كشفت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل أول إصابة من سلالة فيروس كورونا الجديدة، والتي تم الإعلان عنها مؤخراً في المملكة المتحدة وعديد من الدول الأخرى.

كورونا وسلطنة عمان

وقالت الوزارة في بيان نشرته الثلاثاء، ونقلته وكالة الأنباء العمانية، إنه تم تشخيص السلالة الجديدة للفيروس في مقيم جاء إلى السلطنة من المملكة المتحدة وظهرت عليه الأعراض التنفسية أثناء خضوعه للعزل الصحي.

وأشارت إلى أن فحوصات فيروس كورونا التي أجريت للشخص المصاب قبل الوصول وعند الوصول إلى السلطنة سلبية، وقد تم تطبيق جميع إجراءات الصحة العامة للتعامل مع الشخص المصاب وهو بحالة صحية جيدة ويخضع للعزل المنزلي.

السلالة الجديدة

وتسود حالة من القلق المتزايد على المستوى الدولي إزاء السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي اكتشفت في المملكة المتحدة في الفترة الأخيرة مما دعا عدد من الدول إلى فرض حظر على السفر.

40 دولة تحركت لمواجهة السلالة الجديدة

وحظرت أكثر من 40 دولة دخول الوافدين من المملكة المتحدة، كما عقد الاتحاد الأوروبي محادثات تستهدف وضع سياسة مشتركة للتعامل مع الموقف الحالي، في ديسمبر من العام الماضي 2020.

وحظرت السويد دخول الأجانب من الدنمارك عقب اكتشاف مصابين بالسلالة الجديدة من الفيروس هناك.

وتتسم هذه السلالة الجديدة بسرعة الانتشار، لكن لا يوجد دليل على أنها أكثر فتكا من فيروس كورونا المتعارف عليه.

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