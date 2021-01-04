في تطور جديد بجريمة سكب مياه ساخنة على سيدة كويتية تبلغ من العمر 42 سنة بهدف تشويه وجهها، أصدرت شرطة محافظة الجهراء الكويتية، أمراً بضبط وإحضار شخص معلوم الهوية، وآخرين مجهولين من المرجح أنهم على علاقة بالشخص المعروف.

وكان شخصان أقدما بحسب وسائل إعلام كويتية على سكب ماء يغلي على جسد سيدة كويتية، وقالوا لها هذه رسالة من “فلان” وهو شخص تعلمه السيدة وبينها وبينه خلاف.

من الشخص المعلوم طرف الشرطة الكويتية في هذه الحادثة ؟

وردا على ذلك التساؤل أجاب مصدر أمني كويتي بالقول أن مواطنة تقدمت للمخفر وقالت إنها وفيما هي متوقفة مقابل مزرعة تخص ذويها وجدت دراجة نارية تقترب منها ويستقلها شخصان، حيث اعتقدت بأنهما يريدان أن يسألا عن مكان ما.

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وأضافت: ما إن توقفت الدراجة النارية حتى سألني أحد الشخصين، هل أنتِ (فلانة)؟ فاستغربت وأجبت نعم.

وإذ به والآخر يلقيان علي ماء حارا، ورددا بصوت عال: هذا الماء الحار مقدم من “فلان”.

الامن الجنائي

وفي سياق آخر فإن قطاع الأمن الجنائي أحال خلال الأيام القليلة الماضية الى النيابة العامة مواطنتين ومواطن جميعهم يعملون في وزارة الصحة، فيما جار البحث عن متهم رابع.

وذلك على خلفية تشكيل المتهمين فيما بينهم عصابة لبيع الشهادات المرضية والطبيات بمقابل مالي، فيما تبين من التحريات أن المتهمين يوزعون الأدوار فيما بينهم، فهناك من هو مكلف باستخراج الأوراق الطبية «برنت وتدوين بيانات المستفيدين بالاسم والرقم المدني».

التقرير الطبي

وهناك موظفتان تقومان بكتابة التقرير الطبي الذي يفترض انه يعد ويكتب من قبل الطبيب، فيما هناك آخر دوره يقتصر على ختم الشهادات الطبية بختم تم ضبطه، وتبين انه يعود لطبيب في مستشفى العدان ولكن الختم قديم وقام الطبيب بإلغائه منذ العام 2017.

هذا، وجار حصر الطبيات التي أصدرها التشكيل العصابي والمبالغ المالية التقريبية التي تحصلوا عليها جراء هذا النشاط غير المشروع، إلى جانب حصر المستفيدين من التشكيل تمهيدا للوقوف على آلية استرجاع الدولة منهم مقابل الطبيات التي تحصلوا عليها دون وجه حق.

كما جرى تعميم اسم أحد أعضاء الشبكة الهاربين على قوائم إلقاء القبض لكونه احد المتهمين الرئيسيين في القضية، حيث كان دوره هو ختم الطبيات تمهيدا لإحالته الى النيابة العامة.

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