أثارت أحدث صورة للفنان الكويتي صادق الدبيس صدمة واسعة بالوسط الفني، وبين جمهوره، بعدما نهش “السرطان” جسده بلا رحمة.

صورة الفنان صادق الدبيس

ونشرت دانة ابنة صادق الدبيس صورة والدها عبر “انستجرام”، وهو على سرير المرض بأحد المستشفيات التي يتلقى العلاج بها، وعلقت عليها: “اللهم ما عجز عنه الأطباء فأنت رب الأطباء ولا يعجزك شيء اللهم إشفِ من نحب وكل نفس ذاقت طعم الألم يا شافي يا معافي أشف أبوي و مرضى المسلمين “.

وتابعت “دانة”: “الود ودي أعطيك كل صحتي بس أشوفك بقوة وعافية اللهم اشفي حبيبي أبوي”.

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داوود حسين يتأثر

وظهر الدبيس في الصورة بحالة صحية متدهورة، وإعياء شديد، وفقد الكثير من وزنه.

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وأثارت الصورة تعاطف الجمهور والفنانين، فأعاد الفنان داود حسين نشرها عبر حسابه على “إنستجرام”، مرفقاً إياها بتعليق: “الله يشافي ويعافي كل مريض، دعواتكم لأخونا صادق الدبيس أبوجراح بالشفاء العاجل”.

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سرطان الأمعاء

وكان الدبيس قد اكتشف إصابته بسرطان الأمعامء في عام ،2019 وقد خضع منذ هذه الفترة لمرحلة العلاج بالكيماوي.

وشارك صادق الدبيس الذي دخل المجال الفني العام 1983، في العديد من الأعمال الدرامية المهمة، وكان آخرها مسلسل “سبع أبواب”، مع كل من الفنان سعد الفرج، هيفاء عادل، وجاسم النبهان، وأسمهان توفيق، وإبراهيم الحربي، وجمال الردهان.

وتصل عدد الأعمال التي شارك فيها الفنان صادق الدبيس خلال مسيرته الفنية الطويلة ما يقارب 110 عمل ما بين درامي وإذاعي ومسرحي.

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