أكاديمي إماراتي ينتقد قناة الجزيرة بعد تقرير عن الجزر الإماراتية المحتلة وهذا ما قاله عن الطامة الكبرى

انتقد الأكاديمي الإماراتي البارز يوسف خليفة اليوسف، أستاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات، قناة الجزيرة القطرية بعد وصفها الجزر الإماراتية المحتلة بالجزر المتنازع عليها.

وقال الأكاديمي الإماراتي البارز في تغريدة رصدتها “وطن”، ” استغرب من محطة الجزيرة التي تصف الجزر الاماراتية الثلاث المحتلة من ايران بانها جزر ” متنازع عليها” والشواهد التاريخية توكد انها جزر اماراتية محتلة”.

وتساءل اليوسف هل ستخرج الجزيرة علينا يوما فتقول ان فلسطين ارض متنازع عليها ؟هذه طامة اخرى لربط محطة الجزيرة بالسياسة الخارجية القطرية. حسب قوله.

الجزر المتنازع عليها

وخصصت قناة الجزيرة القطرية برنامج ما وراء الخبر الذي يقدمه الاعلامي حسن جمول للحديث عن التحركات العسكرية الايرانية في الجزر الاماراتية المحتلة التي وصفها التقرير بالجزر المتنازع عليها مع الامارات.

ايران تهدد

وكانت إيران، هددت بالرد على أي عمل عدائي ضدها، مؤكدة أن الجزر الاماراتية ” طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوظبي” هي الجهة الدفاعية لطهران ضد أعدائها.

جاء ذلك رداً من قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، خلال جولة له للجزر الاماراتية، على التهديدات بضربة أمريكية محتملة ضد إيران ستشارك بها إسرائيل قبل نهاية الفترة الرئاسية لدونالد ترامب، وفق وكالة “فارس” للأنباء.

وقال سلامي: “أظهرنا من خلال العمل أننا سنرد على أي عمل عدائي يقوم به العدو ضدنا بضربة مماثلة وحاسمة، لقد أثبتنا مرات عديدة أننا لا نترك أي تهديد أو عدوان من قبل الأعداء دون رد”.

الخارجية الايرانية تهدد من يقترب من الخطوط الحمراء

وفي وقت سابق، توعدت وزارة الخارجية الإيرانية أمريكا وإسرائيل بالرد الساحق على كل من يقترب من الخطوط الحمراء التي رسمتها طهران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: “نحن واثقون من الرد على أي إجراء أمريكي ومستعدون لأي سيناريو”، مشدداً على أن “إيران لن تتساهل فيما يخص أمنها القومي ومصالحها الوطنية”.

الرد سيكون ساحقاً

وأضاف خطيب زاده: “إسرائيل تدرك أن إيران سترد بشكل ساحق في حال اقترابها من خطوطها الحمراء”، مشيراً إلى أن بعض التقارير بشأن التشكيلات العسكرية الأمريكية في المنطقة استعدادا للحرب واقعي، وبعضها ضجة إعلامية.

الجدير ذكره، أن الخليج العربي شهد خلال الأسابيع الماضية تحركات عسكرية أمريكية إسرائيلية وتعاون إماراتي فيما اعتبر تحذيرات لإيران بشأن إمكانية توجيه ضربة عسكرية لها قبل رحيل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

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