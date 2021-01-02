تعرضت مواطنة كويتية إلى حادثة غريبة من نوعها، حين تلقت رسالة من أحد الأشخاص الذين كانت على خلاف معه، وكانت الرسالة عبارة عن حرقها بماء ساخن.

شخصان على دراجة نارية

وكانت البداية كما نقلت صحيفة “الراي” الكويتية، حين تقدمت السيدة (42 عاماً) ببلاغ لمخفر شرطة العبدلي، قالت فيه إنها وأثناء تواجدها عند باب مزرعتها في المنطقة، أتى شخصان على دراجة نارية وسألاها هل أنتي فلانة؟ وحين قالت نعم، سكبا عليها الماء الساخن.

أعرف المرسل

وأضافت المرأة في بلاغها: “قالا لي إن هذه رسالة من (فلان)، علما بأنني أعرف المرسل وبيننا خلافات”.

وسجلت قضية اعتداء بالضرب وبتصنيف جنح، وجار استدعاء صاحب الرسالة وضبط الشخصين الآخرين.

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