على رأسهم ملك المغرب وسلطان عمان.. حكام العرب الأكثر إنجاباً بالتاريخ ودراسة عن قوة جنسية خارقة

عُرف عن حكام العرب في العقود الماضية كثرة الإنجاب بشكل كبير، وذلك من أجل خلق أسر حاكمة قوية، ترسخ استمرار تداول السلطة في نسلهم، أو في سياق تعدد الزوجات، والتي كانت ضمن إطار سياسي لتعزيز العلاقات مع دول وأسر حاكمة أخرى.

ولكن الجديد هو أن أكثر رجل قام بالإنجاب في التاريخ، بحسب الأرقام الرسمية، يعود لحاكم عربي، أنجب أكثر من ألف ابن و ابنة.

على رأس حكام العرب ملك المغرب الأول تاريخياً بعدد الأبناء

ويعتبر ملك المغرب، إسماعيل بن الشريف (بين عامي 1672 و1727) الشهير بـ”مولاي إسماعيل”، من أكثر الحكام إثارةً للجدل في التاريخ من حيث عدد الأبناء.

ودخل بسبب ذلك موسوعة غينيس للأرقام القياسية لكونه أكثر رجال العالم إنجاباً وخصوبةً بين الأرقام المثبتة (بـ888 ثم 1024 من الأبناء)، ودراسة حالته في ضوء علم النفس التطوري.

ويشاع أن مولاي إسماعيل أنجب 1171 ابناً وابنةً من أربع زوجات و500 جارية (محظية) خلال 32 عاماً (منذ كان في الـ25 عاماً من العمر حتى بلوغه الـ57).

ووفق دراسة نشرت عام 2014 في مجلة “بلوس ون” العلمية لاثنين من الباحثين في جامعة فيينا، بالاعتماد على المحاكاة الحاسوبية، قالت أن السلطان كان قادراً على إنجاب 1171 طفلاً من عدد أقل من النساء مما هو متداول (بين 65 و110 نساء)، وبمعدل ممارسة جنسية يراوح بين 0.83 و1.43 مرة يومياً.

وذلك مع مراعاة القيود الدينية التي تمنع مضاجعة النساء في فترة الحيض.

ورجّحت الدراسة أن يكون السلطان قد أنجب عدداً أكبر من الأبناء بناءً على ما هو مثار حوله بشأن إصداره أوامر للقابلات تقضي بخنق أي مولودة أنثى من محظياته فور ولادتها، على أن يحتفظ منهم بالمواليد الذكور فقط.

الملك سعود بن عبد العزيز

ووفق تقرير “رصيف22” فإن العاهل السعودي الراحل الملك سعود بن عبد العزيز، يعتبر من أكثر حكام المملكة إنجاباً، حيث بلغ عدد أبنائه 115، واستمرت فترة حكم الملك سعود للمملكة بين العامين 1953 و1964، وهو الابن الثاني للملك عبد العزيز مؤسس المملكة، وهو الوحيد إلى الآن من حكام آل سعود، الذي انتهى حكمه بالعزل وليس الوفاة، كما له قرابة 45 زوجة، بينهن نساء غير معروف نسبهن.

السلطان العماني سعيد بن سلطان جاء في المرتبة الثالثة بين حكام العرب

ويُعتبر السلطان العماني سعيد بن سلطان البوسعيدي، والواقعة فترة حكمه بين لعامين 1806، من أقوى وأشهر السلاطين العمانيين عبر التاريخ، ومؤسس الإمبراطورية العمانية.

وتتفق المصادر التاريخية على أنه خلّف ذرية كبيرة وإن اختُلف في تحديد عدد أبنائه، فالشائع أن له 18 ابناً و17 ابنة.

لكن آخرين قالوا إن عددهم 120 ابناً وابنة من زوجاته وجواريه اللواتي لا يُعرف عددهن، وهن من جنسيات عربية وإيرانية وجورجية وشركسية.

وكانت صحيفة “الأثير” العمانية قد رصدت من بنات الحاكم الراحل 19 واحدة، لافتةً إلى أن أبنائه الذكور جميعاً غير أشقاء، وأن ذلك كان سبباً في التنازع على الحكم عقب رحيله.

ولفتت صحيفة “الشبيبة” العمانية المستقلة إلى أن “أبناء السيد سعيد بن سلطان الذين تذكرهم بعض المراجع التاريخية هم جزء لم يتجاوز النصف من مجموع أبنائه وبناته الذين لا يُعرف عن سيرتهم الكثير” لاختلاف جنسيات أمهاتهم ولوفاة الكثير منهم في سن صغيرة.

وفي سبيل توطيد حكمهم بين ذريتهم، ونتيجة لكثرة زيجاتهم بغية تعزيز صلاتهم بممالك ودول أخرى، أنجب حكامٌ عربٌ أبناءً كثراً. لكن عدد ذرية بعضهم صادم جداً

وبين من حكام العرب أيضاً العاهل الأردني الراحل الملك حسين

أما العاهل الأردني الراحل حسين بين طلال، الممتدة فترة حكمه من العام 1952 إلى 1999، أنجب ست فتيات وخمسة أبناء، من أربع زيجات، إضافة إلى ابنة بالتبني اسمها عبير، وهي فلسطينية الأصل.

كما ولم يجمع الملك حسين بين زوجتين في وقت واحد، وهو والد العاهل الحالي الملك عبد الله الثاني.