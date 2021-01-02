هزّت جريمة قتل شاب من فئة البدون الكويت .

وأفادت وسائل إعلام كويتية وحسابات بـ”تويتر” بمقتل الشاب عبدالله عبدالعال الخليفه ويبلغ من العمر 33 عاماً، متأثراً بـ 4 طعنات تلقاها داخل ديوانية ثم دهسه بمركبة عمداً .

ونقل “الخليفة” الى مستشفى العدان قبل ان يفارق الحياة ويعلن عن وفاته اليوم السبت.

وذكر مغرّدون بموقع “تويتر| أن الشاب القتيل ترك وراءه طفلان وزوجته الحامل في الشهر التاسع.

عزموه على العشاء وغدروا به!

وتناقل بعض المغردين روايات عن الجريمة، إذ قال البعض إنّ اصدقاء القتيل عزموه على العشاء وغدروا به، حيث تم طعنه 4 مرات، ثمّ دهسه بسيارة 3 مرات، بينما أشار آخرون الى أنه تمّ بتر أذن الشاب خلال الشجار.

وعبّر مغرّدون عن غضبهم من الجريمة البشعة التي تعرّض لها الشاب عبدالله الخليفه، ودعوا عبر هاشتاغ #قتل_عبدالله_عبدالعال_الخليفه لمحاسبة الجناة سريعاً، فيما طالب آخرون بتنفيذ حكم الإعدام بحق القتلة .

مقتل عبدالله عبدالعال الخليفة شاب من #البدون عمره ٣٠ سنه يترك وراه ولدين صغار و مرته حامل بالشهر التاسع !!! #قتل_عبدالله_عبدالعال_الخليفة pic.twitter.com/7atNi9G7BM — Dr. Fayez Alfayez (@3adeeemQ8) January 2, 2021

🛑 عزمه واحد من ربعه على عشا بالديوانيه، وغدروا فيه ربعه، طقوه وطعنوه 4 مرات، ودعسوه بالسياره ثلاث مرات !! #قتل_عبدالله_عبدالعال_الخليفة https://t.co/gSSLrx9F64 — Dr. Fayez Alfayez (@3adeeemQ8) January 2, 2021

شاب عمره ٣٠ سنه يترك وراه ولدين صغار و مرته حامل بالشهر التاسع !!! عزمه واحد من ربعه على عشى بالديوانيه عند ربعه ، دخل الديوانيه ويغدرون فيه ربعه " طق " ماكفاهم الطق دعسوه بالسياره ثلاث مرات !!!!! #قتل_عبدالله_عبدالعال_الخليفة pic.twitter.com/zBGgcg9z8X — َ (@fouz0v) January 2, 2021

🛑 تم بتر أذن عبدالله في العراك، انتقاما من هوشة قديمة بينهم، تم استدراجه لديوانية شخص وتم الاعتداء عليه! نطالب بفتح تحقيق ونشر بيان بالنتائج مع ذكر الإجراءات التي تمت تجاه المعتدين إنا لله وإنا إليه راجعون#قتل_عبدالله_عبدالعال_الخليفة — َ (@fouz0v) January 2, 2021

لا حول ولا قوة إلا بالله .. الله يرحمه ويغفر له شنو ما كانت الأسباب وتعدّدت ما يحق لأي شخص يسلب حق الحياة من غيره، إزهاق الروح صار مثل شربة الماي عندكم أو بمعنى آخر تمارسون هواية نطالب بفتح تحقيق مع ذكر الإجراءات والنتائج ومحاسبة الفاعلين#قتل_عبدالله_عبدالعال_الخليفه — سارة⚖️ (@salroumii4) January 2, 2021

الوضع صار "عادي اذبح اي احد بالشارع و اهلي يطلعوني منها بفلوسهم" عقوبة الاعدام لازم ترجع شغل المؤبد والدلع هذا ماينفع مع بعض افراد مجتمعاتنا الواطيين، علقه بالمشنقه او قصه بالسيف الاملح خله عبره لأي كلب غيره يفكر يسوي هالشي#قتل_عبدالله_عبدالعال_الخليفة — عبدالله الدرعي (@Derie23) January 2, 2021

تدرون ليش قاعد يصير جذي.. ؟

قتل فتاه بمستشفى.. وحوادث دعس واعتداء وغيره ناس عيالهم تيتمت وآباء فقدت عيالها..

من وزارة الداخليه الي كلها واسطات الي احد يصيرله شي بواسطه يطلع.. ينحكم بأعدام بواسطه يصير سجن.. متى اخر مره سمعنا بالإعدام..؟ #قتل_عبدالله_عبدالعال_الخليفة — 𝓡.Alhamad.🇰🇼 (@_R_m_1303) January 2, 2021

من هم البدون ؟!

ما بين حين وآخر، يعود مصطلح “البدون” للتداول في وسائل الإعلام ويبدأ الحديث عن معاناتهم بسبب عدم حصولهم على حق المواطنة في الكويت، ثم تهدأ الأمور لفترة حتى يتكرر الحديث ثانية. فمن هم البدون؟ وهل هناك أمل في حل مشكلتهم؟.

مصطلح البدون يعود في الأصل إلى “أهل البادية” الذين لم يحصلوا على جنسية دولة الكويت منذ استقلالها عام 1961، ويتم وصفهم وفقاً لمواد القانون الكويتي بـ “غير محددي الجنسية”، وتعود مشكلتهم إلى عدم تطبيق مواد قانون الجنسية الكويتي بعد الاستقلال وإهمال البعض التقدم بطلب الحصول على الجنسية الكويتية قديماً.

100 ألف بدون في الكويت

وفقاً لتقرير صادر العام الماضي من منظمة هيومن رايتس ووتش، يبلغ عدد البدون في الكويت حوالي 100 ألف شخص، ونظراً لـ “عدم قانونية” إقامة البدون في الكويت، يعانون من الحرمان من الحقوق التي يتمتع بها المواطن الكويتي.

ويقوم “الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية” بإصدار بطاقات أمنية للبدون، على أن يتم تجديدها دورياً من قبل الجهاز، ولا تعتبر هذه البطاقة هوية شخصية لحاملها، وفقاً لوصف الجهاز نفسه.

مرسوم لأمير الكويت الراحل يخصّ البدون

وكان أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح أصدر مرسوماً سنة 1999 يقضي بمنح ‏الجنسية لـ2000 من البدون سنوياً، لكن وفقا لتقارير إعلامية “لا يستفيد البدون من هذا القانون بسبب قيود تحد من تطبيقه”.

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