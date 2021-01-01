في اوّل ظهور لها في العام الجديد، تعرضت واجهت الفاشينيستا الكويتية دكتورة خلود لانتقادات شديدة من رواد مواقع التواصل بعد نشرها صورة جديد لها تكشف تعرضها لعملية تجميل.

ونشرت دكتورة خلود صورة لها على حسابها الرسمي بـ “انستجرام” رصدتها “وطن”، تظهر خضوعها لعملية تجميل في أنفها حيث أن أغلب متابعيها اتهموها بتشويه ملامحها الجميلة بهذه العملية.

وكتبت دكتورة خلود معلقة: “كل عام أنتم بخير وعطور دخان بخير اليوم كملت سنة على امتلاك شركة دخان للعطور وهذا المشروع من أحلى المشاريع اللي سويتها الحمدالله بفضل رب العالمين وتوفيقه لي نجحت في العطور وصار اسم دخان مرتبط في أمين والدكتورة خلود”.

“دكتورك فاشل حسافه”

وقالت لها إحدى متابعاتها: “دكتورك فاشل حسافه عندك فلوس كثير وتروحين لواحد بالكويت غلطانه كان رحتي لواحد عالمي”.

وكتب متابع آخر: “صراحة كان فيكي جمال طبيعي رائع مافهمتش ليش عملتي في وجهك كذا “.

وقال ثالث: “شوهتي حالك برافو يعطيكي العافيه. والله لتتمني ترجعي لشكلك الطبيعي سبحان الله كيف الإنسان غبي بكون ربنا خالقه بأجمل صوره بيضل ينكش ورا حاله ليتشوه”.

وأجمع عدد كبير من المتابعين على أن دكتورة خلود كانت أجمل قبل اجرائها للعملية التجميلية الجديدة.

وخضعت دكتورة خلود قبل ايام لعمليات تجميل ونشرت صوراً لها من غرفة العمليات، وأثارت الجدل بين متابعيها.

وظهرت خلود في الصورة وهي على سرير الشفاء، وقد لُفّ رأسها، وأنفها، وذلك في أعقاب إجرائها عملية تجميل.

وكانت الدكتورة خلود أعلنت أنها ستجري عمليتين تجميليتين لتعديل أنفها بعدما أجرت مسحة كورونا.

دكتورة خلود الأولى عربياً بين مشهورات الوطن العربي

والدكتورة خلود من أشھر الفاشینیستات في الكویت وتتعدد نشطاتھا في دول الخلیج، وتعیش حیاة مستقرة مع زوجھا.

وكانت الدكتورة حصلت على المركز الأول عربیا بین مشھورات الوطن العربي، حیث تخطى متابعو الفاشینیستا 9 ملایین.

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