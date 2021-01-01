بعد إهانته محمد بن زايد .. محمد بن سلمان يواصل الإنتقام من الأمير عبدالعزيز بن فهد وهذا ما فعله به

كشف حساب سعودي شهير، تفاصيل قرارات جديدة صدرت ضد الأمير عبدالعزيز بن فهد نجل الملك الراحل فهد بن عبد العزيز، أبرزها منعه من السفر وتحديد مصاريفه الشهرية ورصيده البنكي.

وقال حساب “العهد الجديد” في تغريدة رصدتها “وطن”، إن الأمير عبدالعزيز بن فهد تقدم بطلب سفر إلى مدينة جدة وقوبل طلبه بالرفض، مشيراً إلى أنه تم تحديد مصروفه الشهري.

وأضاف “العهد الجديد”: “تم تحديد مصروفه الشهري بمليون ونصف فقط، بعد أن كان مصروفه 60 مليون، والآن لا يستطيع استخدام رصيده البنكي، والمسموح له المبلغ الشهري الذي ينزل له من الديوان وقدره مليون ونصف”.

معلومتان عن الأمير عبدالعزيز بن فهد

١. تقدم بطلب سفر إلى مدينة جدة ورفض.

٢. تحديد مصروفه الشهري بـ مليون ونصف فقط، بعد أن كان مصروفه 60 مليون. الآن لا يستطيع استخدام رصيده البنكي، والمسموح له المبلغ الشهري الذي ينزل له من الديوان وقدره مليون ونصف. — العهد الجديد (@Ahdjadid) December 31, 2020

ورطة الأمير عبدالعزيز بن فهد

ويضع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الأمير عبدالعزيز بن فهد رهن الإقامة الجبرية وذلك منذ عام 2017، حيث اختفت أخباره في حينها بعد كتابة تغريدة أثارت حالة من الجدل قال فيها: “الحمد لله الذي تفضل علينا بالحج، بروح بودع عمي سلمان وأسافر إن شاء الله.. إن ما سافرت فاعلموا أني قتلت”.

وعلى وجه السرعة، نشر حساب “بن فهد” تغريدة لاحقة، يحمد الله فيها على استرجاع حسابه من “القرصنة”، ثم اختفى الرجل من وقتها، لينتشر خبر آخر عن وضع نجل الملك السعودي الراحل قيد الإقامة الجبرية.

وظلت التساؤلات قائمة حتى كشف حساب المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، أن “بن فهد” اعتقل من قصره في جدة على يد قوة تابعة لولي العهد “محمد بن سلمان”.

إهانة الأمير عبدالعزيز بن فهد لمحمد بن زايد!

وكان الأمير السعودي قد هاجم ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد” متهما إياه بالخيانة ومحاربة الله بنشر الفتن والمشاركة في قتل المسلمين، داعيا “بن زايد” للتوبة والعودة إلى الله، وطالبه بالمكوث في الإمارات وعدم السعي لقتل المسلمين.

وفي فبراير 2019، نشرت وسائل إعلامٍ سعودية، مقطعاً مصوراً، أظهر ولي العهد محمد بن سلمان، الى جانب الأمير عبدالعزيز بن فهد بعد اطلاق سراحه.

وظهر في الفيديو إلى جانب “بن سلمان” وبن فهد” الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي، بينما ظهر ولي العهد وهو يُقبّل طفلة “بن فهد” الجوهرة.

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