مهزلة بالأردن.. حل نقابة المعلمين وحبس مجلس إدارتها والملك أمر بجعلهم عبرة حتى لا يتجرأ عليه أحد مجددا

أثار حكم قضائي في الأردن بحل مجلس نقابة المعلمين وحبس جميع أعضاء مجلس إدارتها، موجة غضب واسعة بين الأردنيين الذين استنكروا سياسة تكميم الأفواه والقمع التي تتبعها الدولة.

حبس أعضاء مجلس نقابة المعلمين سنة وحل النقابة، واعتقال نائب النقيب وأعضاء المجلس الذين حضروا الجلسة وهم :

اعتقال:

د. ناصر نواصرة

كفاح ابو فرحان

نضال الحيصة

ابراهيم العساف

معتصم بشتاوي#مع_النقابة#نقابة_المعلمين — هُدى الحجايا | Huda (@zboonhuda) December 31, 2020

واليوم، الخميس، قضت محكمة أردنية، بحل نقابة المعلمين، والسجن سنة واحدة لأعضاء مجلس إدارتها، قبل أن يتم الإفراج عن 5 من أعضاء المجلس الموقوفين بكفالة مالية.

أيكون مصير نقابة منتخبة الحل فقط لأن أعضائها أرادوا أن يعيش المعلم بكرامة وأن يحصل على حقوقه… ما لكم كيف تحكمون!!! #نقابه_المعلمين — etaf mansour (@ayasrah1999) December 31, 2020

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن محامي النقابة “بسام فريحات” قوله إن “محكمة صلح جزاء عمان قررت حل نقابة المعلمين وسجن أعضاء مجلس النقابة لمدة سنة واحدة”، لافتا إلى أن الحكم قابل للطعن.

في الأردن كل شيء ينمو البطالة والفقر والفساد وحالات الإنتحار إلا التعددية السياسية والديمقراطية تنكمش وتضيق الأفق وتصادر الحقوق سواء نتفق مع نقابة المعلمين أو نَختلف معهم ما حدث من حل لنقابة المعلمين وإحالة اعضائها على التقاعد بهدف اقصائهم هو اغتصاب للديموقراطية.#نقابة_المعلمين — ‎ ‎﮼سِراج،الحربي (@SerajAlharbi3) December 31, 2020

وأضاف أن القرار أخذ صفة “التعجيل” بالتنفيذ، مفيدا بأنه تم حتى الآن توقيف نائب نقيب المعلمين “ناصر النواصرة”، و4 من أعضاء مجلس النقابة الـ12.

وأوضح “فريحات” أن تم تقديم طلب استئناف للإفراج عن الموقوفين، وهو ما تم بالفعل مقابل كفالة مالية قدرها 500 دينار (705 دولارات).

احنا وين عايشين بالأردن ولا بسوريا؟؟

قرار قضائي بحل #نقابة_المعلمين، والحكم بالسجن لمدة عام على أعضاء مجلس النقابة

وأنباء عن اعتقال نائب النقيب وبعض الأعضاء بعد صدور القرار#مع_المعلم — نيڤين العياصرة✳️ (@26ayasrah_Neven) December 31, 2020

ولفت إلى أن قرار المحكمة جاء بناءً على قضية مطالبة مجلس نقابة المعلمين بعلاوة مالية للمعلمين، جرى الاتفاق عليها مع الحكومة، في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

القرارات التي صدرت فيها احكام قضائية اليوم من مبنى

اسمه قصر العدل

اصبح لزاما تغيير اسمه#نقابة_المعلمين — ⁦Abdallah Alhuniti ⁦(杜博)🇯🇴⁩⁦⁦🇨🇳 (@Abdala_alhuniti) December 31, 2020

وتسبب القرار في موجة غضب عارمة بين الأردنيين، وتم دشين وسم “#نقابة_المعلمين” والذي تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا في الأردن بوقت قياسي، وصب النشطاء جام غضبهم على الحكومة والملك عبدالله الثاني عبره.

اعتقد الحكم على اعضاء النقابة بالسحن لمدة عام .. قليل جدا المفروض اعدام بتهمة التخابر مع الشعب ومحاوله احياء

المواطنين #الأردن#نقابة_المعلمين — مدالله النوارسة #الاردن (@madallh_skaren) December 31, 2020

توقيف المُعلّمين والمُحاميين والصحفيّين في بلادنا ما هو إلا تكميم أفواه ومُسلَسَل ترهيب لن يتوقَف حتّى يسود الصمْتْ وتُدفَن الأسئلة وتُقَتَل الكلمة ويُطمَس الرأي.

حبس أعضاء مجلس #نقابة_المعلمين لمدة عام — عمران العبدالله (@captain_emran) December 31, 2020

وتأسست نقابة المعلمين الأردنيين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.

وسبق أن أوقفت السلطات الأردنية أعضاء مجلس النقابة شهرا كاملا، على خلفية تحقيقات، بالتزامن مع وقف عمل نقابتهم وإغلاق مقارها، في 25 يوليو/تموز الماضي.

نوايا اصلاااااااااح !!!!!!!!! بدايه حقبه بشر !!!!! الف علامه استفهام ⁉️ شو يلي بصير بلاردن !!!!!!!!! #نقابة_المعلمين يتم التعامل معهم كمجرمين ولصوص — Saif Rwashdeh (@rwashdeh_saif) December 31, 2020

وشملت التحقيقات اتهامات بـ”تجاوزات مالية” و”إجراءات تحريضية”، فيما ينفي المتهمون صحة ذلك، قبل أن يتم تحويل القضية إلى المحكمة، في 5 أغسطس/ آب الماضي.

وقبل تلك القرارات بـ48 ساعة، خرج نحو 2000 معلم في مسيرة قرب مقر نقابتهم في العاصمة عمان، طالبوا خلالها الحكومة بالتزام باتفاق موقع بين النقابة والحكومة، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، بشأن إقرار علاوة على رواتبهم.

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