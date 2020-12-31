نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صورة جديدة على حسابها الخاص على انستجرام، وهي جالسة بجانب نفس الحقيبة ” الهافان ” الأنيقة التي ترافقها في معظم صورها، واتهمها ناشطون بأنها تقلد جورجينا رودريجيز زوجة رونالدوا بعدما لفتت الأنظار في دبي.

ياسمين صبري

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء عبر مواقع التواصل مع الصورة الجديدة للفنانة المصرية، ومع حقيبتها التي ظهرت فيها كثيراً، والتي بالبحث تبين أن ثمنها يزيد عن 20 ألف دولار.

ياسمين صبري تقلد جورجينا رودزجيز

ويأتي هذا الظهور لياسمين صبري بتلك الحقيبة بالتزامن مع نشرها لصورة على حسابها بانستجرام، واجهت فيها اتهامات بتقليدها لجورجينا رودزجيز، خليلة النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الأسبق، ومهاجم يوفنتوس الإيطالي.

ومع نشر صبري أي صورة جديدة يقارن الجمهور بينها وبين صور “جورجينا”، خاصة مع تشابه عدد كبير من صور ياسمين صبري مع صور كانت قد نشرتها صديقة “كريستيانو”.

انتقادات واسعة لـ ياسمين صبري

ودائما ما تواجه صبري انتقادات بشأن تقليدها لـ”جورجينا”، بسبب تشابه إطلالتها مع إطلالات جورجينا بشكل كبير للحد الذي جعل الجمهور يتهمها بتقليدها أكثر من مرة.

من ناحية أخرى، شاركت ياسمين صبري في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل “فرصة تانية”، بطولة أحمد مجدي، نهال عنبر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم.

جورجينا رودريجيز

وقبل أيام نشرت جورجينا صورة لها في حسابها بـ”انستجرام” وهي ترتدي الزي الأوزبكي الشهير “تشابان” وكتبت تحت الصورة: “صناعة يدوية بحب من أوزبكستان”.

وكان رونالدو يقضي إجازة أعياد الميلاد مع أسرته في دبي، بعدها شارك في مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي أقيم مساء الأحد.

وشهد توزيع جوائز “دبي غلوب سوكر”وتوج رونالدو، بجائزة لاعب القرن (الفترة من 2001 – 2020) المقدمة من جوائز دبي جلوب سوكر، بالشراكة مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

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