وقعت مطربة معروفة في حادثة غريبة من نوعها، خلال تصويرها لأغنية بمناسبة عيد الميلاد ونشرها عبر موقع انستجرام للصور والمقاطع القصيرة.

وكانت الفنانة الشهيرة صوفيا لارا، من أصل إسباني، تشارك مع جمهورها أجواء الاحتفال والغناء عبر انستغرام، لتتفاجئ باشتعال النيران في شعرها واحتراقه خلال التصوير.

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المطربة الشهيرة صوفيا لارا

وكانت صوفيا المقيمة في مدريد، قد جهزت موقع التصوير داخل منزلها، وزينته بديكور أعياد الميلاد وشجرة “الكريسماس”.

كما أشعلت الشموع باعتبار ذلك نوعا من الديكور وإضفاء لمسات من الرومانسية -وفق تعبيرها، على أجواء التصوير.

صوفيا لارا مع صديقها ألفارو سولير

وظهرت صوفيا وهي تؤدي أغنية (FELIZ NAVIDAD) بمشاركة صديقها ألفارو سولير، قبل أن تفاجئها النيران من خلفها، حيث وأثناء تفاعل صوفيا مع الأغنية وتمايلها، اشتبكت النيران في شعرها عن طريق الخطأ، ولكن سرعان ما شعرت بحرارة الحريق، بينما حاول صديقها مساعدتها لإخماد النيران.

وقالت الفنانة الإنجليزية تعليقا على الحادث، إنها لن تضئ الشموع ثانية لوداع 2020.

وحظي المقطع المصور بانتشار وتفاعل واسعين على موقع التواصل الاجتماعي.

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