بعدما نهشها السرطان.. “شاهد” رسالة مؤثرة لفخرية خميس قبل دخول العمليات بدقائق تُبكي العمانيين

أطلت الفنانة العمانية فخرية خميس، من خلال مقطع فيديو قامت بتصويره لنفسها من داخل مستشفى مسقط الخاص، تتحدث فيه مع متابعيها وجمهورها، قبل دخولها لغرفة العمليات، بعد إصابتها بمرض السرطان.

فخرية خميس والسرطان

وقالت الفنانة فخرية خميس في المقطع الذي لقي تداولاً واسعاً بين المغردين والنشطاء العمانيين ورصدته (وطن): “صبحكم الله بالخير متابعيني الكرام، جزاكم الله خير على كل دعاء دعيتوه لي بالشفاء، ربي يجعله في ميزان حسناتكم، ويشفي مرضاكم ويطوّل في أعماركم ويرحم أمواتكم ويبعد عنكم العين والحسد، ويا رب يكون عام 2021 عام الخير والصحة والأمانة وخالي من الأمراض يا رب العالمين.

#عمان_لايف | الفنانة العمانية فخرية خميس تطلب من جمهورها الدعاء لها قبل دخول غرفة العمليات للخضوع لعملية جراحية للعلاج من السرطان pic.twitter.com/TdsnhKLNBQ — عُمان لايف 🇴🇲 (@om1live) December 31, 2020

وزادت الفنانة العمانية وقد بدى عليها التأثر والتعب والإرهاق: “متابعيني أنا الآن في مستشفى مسقط الخاص، في طريقي لغرفة العمليات لإجراء العملية، المتابع لحالتي رح يعرف كل التفاصيل، وإن شاء الله ألتقيكم بإذن واحد إذن ونتحدث عن تفاصيل كثيرة.”

وأضافت فخرية خميس في حديثها: “شكرا للبادرة الطيبة التي قدموها مستشفى مسقط، وعلى رأسهم مدير المستشفى المدير الطبي، وسنتحدث لاحقاً عن كل التفاصيل، بس بغيت أطمئنكم أني اليوم بإذن واحد أحد رح أعمل العملية، وأتمنى دعاءكم وما أستغني عنكم، تحياتي للجميع”.

تفاعل واسع من العمانيين مع فخرية خميس

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء العمانيين مع إطلالة الفنانة العمانية، متمنين لها دوام الصحة والعافية، وداعين الله أن تخرج من العملية بخير وسلامة.

ومن تلك التعليقات قول أحد المغردين ما نصّه :” نسأل الله تعالى أن يسهل عليك وان يكلل العملية بالنجاح وان يشفيك شفاءا تاما لايغادر سقما وإن شاء الله تخرجي وانت في صحة وعافية”

نسأل الله تعالى أن يسهل عليك وان يكلل العملية بالنجاح وان يشفيك شفاءا تاما لايغادر سقما وإن شاء الله تخرجي وانت في صحة وعافية . — أبو المنذر المنذري (@saif_almanthari) December 31, 2020

وقول مغرد آخر: “الله يشفيك ويعافيك من كل مكروه يا رب العالمين وربي يمن عليك بالصحة والعافية ويحفظك لأولادك وأهلك وكل خلانك اللهم آمين”

الله يشفيك ويعافيك من كل مكروه يااااااارب العالمين وربي يمن عليك بالصحه والعافيه ويحفظك لاولادك وأهلك وكل خلانك اللهم آآآآآمين — ما بعد الغروب (@jTxJB6FpqQzdANv) December 31, 2020

من هي الفنانة العمانية فخرية خميس؟

ويشار إلى أن فخرية خميس هي ممثلة عُمانية من مواليد العام 1990، و تعتبر شخصية «فتون علف» في المسلسل الكويتي الحيالة من أشهر أدوارها التلفزيونية، وهي الشخصية التي حصلت من خلالها على قاعدة جماهيرية كبيرة.

بداية دخولها للمجال الفني كانت بعام 1974 من خلال مسرح الشباب، ومن خلاله قدمت 20 مسرحية وطنية واجتماعية وتاريخية.

عملت الفنانة العمانية بالفترة من عام 1976 وحتى 1996 في وزارة الإعلام كمذيعة في إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان، ومقدمة ومعدة لكثير من البرامج الثقافية، كما قامت بتأليف تمثيليات إذاعية.

وهي حاصلة على دورة في «المعهد العالي للفنون المسرحية» في القاهرة بعام 1982.

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