بالصور: نادي الأهلي المصري يعقد صفقة جديدة فما هي؟!

أعلن مدير التعاقدات بإدارة فريق الأهلي المصري “القرن” أمير توفيق في بيان نشره موقع الأهلي المصري ، عن التوصل إلى توقيع مع مهاجم فريق الجونة الزامبي “والتر بواليا” 25 عاماً، للانضمام إلى صفوف فريق الأهلي المصري لمدة أربعة مواسم قادمة، حيث سيبدأ مشواره مع الفريق مطلع يناير الجاري 2021.

وقد أنهى الكابتن أمير توفيق، كافة الأمور المالية والإدارية مع مسئولي نادي الجونة المصري، بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الأهلب المصري ” القرن”، وذلك لسرعة ضم المهاجم الزامبي لتدعيم صفوف الأهلي في جميع المسابقات خلال الفترة المقبلة.

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عرض المنافس

من جهته، قال رئيس المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك المصري “القلعة البيضاء” عصام سالم، أن إدارة النادي قد قدمت عرضاً رسمياً للمهاجم “والتر بواليا” في نفس اليوم الذي تعاقد فيه اللاعب مع فريق الأهلي المصري.

ويحتل فريق الأهلي المصري جدول الترتيب للدوري الممتاز، برصيد 9 نقاط في المركز الثاني، بينما يحتل المنافس الجونة صدارة الترتيب برصيد 11 نقطة، بعد فوزه على فريق مصر المقاصة مساء يوم الأربعاء الماضي بهدف نظيف دون رد.

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