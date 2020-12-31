بالتفاصيل: تقارير إسبانية تكشف عن خطة ليونيل ميسي المستقبلية مع برشلونة

كشفت “إذاعة كاديا سير” الإسبانية، بأن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي 33 عاماً المهاجم في فريق برشلونة الإسباني، قد اشترى مؤخراً شقة بقيمة 7.25 مليون جنيه إسترليني في مدينة “ميامي” بالولايات المتحدة الأمريكية، تمهيداً لرحيله عن ملعب “الكامب نو”.

صيف عام 2023

وأشارت الإذاعة الإسبانية، بأن ليونيل ميسي قد يستمر في فريق برشلونة “الكتالوني” الإسباني حتى صيف عام 2023 المقبل، وبعدها سينتقل إلى فريق نادي انتر ميامي الأمريكي، الذي يديره المدرب الإنجليزي ديفيد بيكهام 45 عاماً.

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يشار إلى أن اللاعب الأرجنتيني والمهاجم في فريق برشلونة الإسباني ميسي، قد أكد في مقابلة صحيفة معه نُشرت قبل عدة أيام، عن رغبتهِ في الرحيل عن فريق برشلونة الإسباني، واللعب في الدوري الأمريكي مستقبلاً، مشدداً بأنه سيحسم مستقبله مع برشلونة في نهاية الموسم الجاري.

ويمر نادي برشلونة الإسباني في ظروف اقتصادية مالية صعبة، أدى من خلالها إلى قيام إدارة النادي بتخفيض رواتب اللاعبين، إلى جانب التحضير للانتخابات إدارة النادي، بعد استقالة رئيس النادي السابق “الإسباني ماريا بارتوميو”، والتي من المقرر عقدها في شهر يناير من العام المقبل، فهل ستقنع الإدارة الجديدة برئيسها اللاعب ليونيل ميسي بعدم الرحيل عن فريق برشلونة أم لا ؟!

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