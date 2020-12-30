فجر الممثل السوري عابد فهد، مفاجأة حول وفاة المخرج الشهير حاتم علي، والذي صدم العالم العربي برحيله أمس عن عمر يناهز الـ58 عاماً أثناء تواجده في فندق بمصر.

مفاجأة صادمة حول وفاة حاتم علي

وكشف عابد فهد أثناء استضافته مع عدد من نجوم سوريا عبر تلفزيون الشرق، مع الإعلامية زينة يازجي، للحديث عن سيرة المخرج الراحل، أمراً صادماً حين قال إن حاتم علي حاول قبل وفاته أن يطلب طبيباً لإنقاذه، لكن لم يصل إليه أحد.

وأشار عابد إلى أنه على الفنادق أن تهتم وتراعي هذه الأمور، مطالباً بمساءلة الفندق عن الأمر واستيضاح حقيقته.

جمال سليمان وصل الفندق بعد الوفاة مباشرة

من جهته، قال الفنان السوري جمال سليمان إنه وصل إلى الفندق ذاته الذي يقيم به حاتم علي بعد تلقي الخبر الصادم، مؤكداً أن المخرج الراحل أجهد نفسه كثيرًا في الفترة الأخيرة، وأنه شخص متوتر دائماً ويسعى لأن تكون أعماله كاملة.

النيابة العامة طلبت تفريغ الكاميرات

هذا وقد انتقلت النيابة إلى الفندق الذي كان يقيم به المخرج المتوفي لمناظرة جثته، وتبين عدم وجود أي آثار عنف أو جروح في الجثة، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، صرحت الجهات المختصة في مصر أن وفاة حاتم علي جاءت طبيعية ولا يوجد أي شبهة جنائية فيها، حيث اكتشف العاملون في الفندق الذي كان يقيم فيه في مصر وفاته داخل غرفته.

نيابة قصر النيل أصدرت تصريح دفن حاتم علي

وبناء على ذلك، قررت نيابة قصر النيل في مصر التصريح بدفن جثة حاتم علي، بعد أن أكدت التحريات أن الوفاة نتيجة أزمة قلبية مُفاجئة.

وسيوارى جثمان حاتم علي الثرى في العاصمة السورية دمشق، حين يتم نقل جثته إلى هناك يوم غد الخميس، فيما ستتم مراسم الدفن يوم الجمعة.

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