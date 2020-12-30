تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة اندلاع مشاجرة عنيفة داخل ملهى “تايغا” الليلي الذي يقع في مدينة البترون بمحافظة الشمال في لبنان.

شجار في ملهى ليلي

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، اندلاع شجار عنيف استخدم فيه الرجال والنساء الكراسي في تبادل الضرب بعنف، ما أدى إلى إصابات عدد من الحاضرين.

صراخ الفتيات وفوضى عارمة الملهى الليلي

وانطفأت الأنوار لعدة دقائق في الملهى، ما جعل أصوات الصريخ والعويل من الفتيات ترتفع بشكل هستيري، وسط فوضى عارمة وعدم اتخاذ أي إجراءات احترازية في ظل انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن عناصر أمن الملهى قد تدخلوا لفض الشجار.

ردود فعل غاضبة على مشاجرة الملهى الليلي

وأثار المقطع ردود أفعال متباينة بين الناشطين على السوشيال ميديا، ما بين ساخر من المشهد، وما بين من عبر عن غضبه من هذا الاستهتار الذي سيؤدي إلى كارثة صحية في المدينة.

تايغا البترون…. مش بس بترجع معك كورونا ، بترجع أكل قتلة😂 pic.twitter.com/3Cr1KnAdIc — Rαɱα💗 (@Ram7Leb) December 29, 2020

الكورونا و التحضر و الجنس البشري كلّن عم يبكوا بالزاوية! طلع في حمير بتروح تسهر! و اذا ولاد أهلهن وين ؟؟؟ https://t.co/XpO7W5mmut — Alida Mansour (@alidaamansour) December 29, 2020

بس في تدابير وقاية مهمة😬🤢 https://t.co/FlgTC5CdTb — Andre Aboujaoude (@AndreAboujaoud1) December 29, 2020

قال ممنوع الرقص

مسموح الضرب😆😆💃🕺 — زغرتاوي🎅🤶 المختار🤠🎄⛄🎁Rabih💪.🇱🇧 (@Rabih51324823) December 29, 2020

ما حدا حاطت كمامة — christa (@christa_jesuis) December 29, 2020

راقصة على كل طاولة في ملهى ليلي

وضجت مواقع التواصل قبل أيام بمقطع فيديو يوثق ما قاله مسؤول لبناني خلال مقابلة تلفزيونية له عبر قناة “ام تي في” اللبنانية، يتحدث فيها حول إجراءات الحكومة اللبنانية أمام فيروس كورونا في فترة أعياد الميلاد للعام 2020.

وقال المسؤول اللبناني في مقابلته: “بدعي المغتربين وبدعي كل سائح بحب لبنان ييجي يسهر بمطاعمنا ومقاهينا وملاهينا وحاناتنا.”

تصريح ناري

هذا رأي وزير السياحة اللبناني pic.twitter.com/OvKZbBe0dy — SAGER المراقب (@husseinccc) December 19, 2020

لتسأله المذيعة بأنه هل سيكون في رأس السنة ستكون ساعات الفتح طبيعية مع الحفاظ على الإجراءات، ليجيب الوزير اللبناني بالقول: “إن شاء الله سيكون في رقص مش على البيست بس، وعلى الطاولات كمان”.

يُشار إلى أن لبنان تشهد حالة من الإغلاق والحظر الجزئي في عديد من المحافظات، نظراً لتفشي فيروس كورونا “كوفيد19” والذي أصاب أكثر من 158 ألف شخصاً في لبنان منذ بداية الأزمة، وتسبب بوفاة ما يزيد عن 1280 آخرين.

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