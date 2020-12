أثار حفيد عمر الشريف النجم المصري العالمي الراحل، جدلاً واسعاً عقب نشره صورة برفقة ممثلة إسرائيلية، بعد إعلانه عن انضمامه للموسم الثالث من المسلسل الإسرائيلي The Baker and the Beauty.

حفيد عمر الشريف

وظهر عمر جونيور في الصورة التي نشرها عبر “انستجرام”، ورصدتها “وطن”، وهو بجانب الممثلة الإسرائيلية روتم سيلا في تل أبيب، والغريب أنه أرفقها بتعليق باللغة العبرية، وكتب: “نحن ننظر إليك يا عاصي. بدون فوتوشوب، مجموعة الجوزاء”.

موجة غضب واسعة بعد صورة حفيد عمر الشريف

وأثارت الصورة غضب المصريين الذين استنكروا تماديه بالوقاحة، وتباهيه بصورة مع ممثلة إسرائيلية، خاصة أنه شاذ جنسياً ولا علاقة له بالنساء، ورأوا أن الصورة تحمل أهدافاً أخرى.

فكتب أحدهم: ” ما إنت شبههم خليك هناك علطول يا عرة”.

وعلق آخر: ” أنت لا علاقة لك بالنساء، فلماذا تتصور مع هذه العاهرة الإسرائيلية؟”.

بينما تبرأ آخر منه وكتب: “جدك عمر الشريف مصري وأنت لا يشرفنا أن تكون مثل جدك، أنت لا شيء”.

وسبق أن أعلن عمر جونيور عن انضمامه للموسم الثالث من المسلسل الإسرائيلي الذي يحكي قصة حب بين خباز بسيط ونجمة عالمية .

ونشر عمر جونيور حينها خبر انضمامه عبر “إنستغرام”، قائلًا: “متحمس جدًا للانضمام إلى أحد مسلسلاتي المفضلة”.

وبدأ المسلسل بالعرض للمرة الأولى عام 2013، وبدأ تصوير الموسم الجديد في تل أبيب.

وكان عمر جونيور قد اعترف بمثليته الجنسية قبل سنوات، ولم يأبه بالإساءة إلى أجداده الأسطورة عُمر الشريف وفاتن حمامة.

