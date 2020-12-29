نقلت وسائل إعلام كويتية تفاصيل بلاغ غريب تقدمت به وافدة سورية بالكويت للشرطة، وطلبت من رجال الأمن الحضور لمنزلها سريعا.

وافدة سورية تطلب العمليات

وبحسب ما ذكرته صحيفة “الأنباء” المحلية فقد أبلغت وافدة سورية عمليات وزارة الداخلية طالبة من رجال الأمن الحضور إلى منزلها في محافظة الفروانية.

الوافدة وجدت ذخيرة

وأرجعت سبب ذلك لكي تسلم رجال الأمن ذخيرة «آر بي جي» تخص خالها الذي توفي قبل 3 سنوات، حسبما أكدت.

فيما لم يعرف لماذا لم تبلغ عن هذه الذخيرة طوال السنوات الثلاث الماضية.

وقال مصدر أمني، إنه فور تلقي البلاغ انتقل رجال من مباحث السلاح وتم استلام الذخيرة.

وتبين أن الوافدة من مواليد 1978 وتقيم مع ابنها القاصر، وتم إخطار أمن الدولة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..