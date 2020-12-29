انتحار مسن عراقي
انتحار مسن عراقي
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تركوه يغرق واكتفوا بتصويره.. “شاهد” الفيديو الذي هز الرأي العام في العراق لانتحار مسن من أعلى جسر الزبير!

كتب وطن
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وثق فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة انتحار مسن من على جسر الزبير في العراق، الامر الذي فجر موجة غضب واسعة في الشارع العراقي بعد انتحار مسن.

انتحار مسن من على جسر الزبير

ويظهر المُسن بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهو يقف على حافة جسر الزبير، استعداداً للقفز، بينما يُسمع مُصور الفيديو يقول: “سيلقي نفسه، لا حول ولا قوة إلا بالله، ألا يوجد أحد يستطيع إيقافه؟”.

وماهي إلا ثوان معدودة حتى رمى المُسن نفسه بالماء، وتدخلت مجموعة شباب لانتشال الجثة من المياه كما يظهر بفيديو آخر.

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موجة غضب واسعة بعد انتحار مسن الزبير

وهزت الحادثة الرأي العام في العراق، وما زاد مشاعر الحزن والغضب، هو عدم محاولة المصورين إنقاذه والتدخل لمنعه، واكتفائهم بالتصوير، ما فجر موجة غضب واسعة ضدهم.

ونقلت صحف محلية عن شهود عيان أن المُسن في السيتينات من عمره، وأنهم قاموا بانتشال الجثة وإخبار القوات الأمنية بما حدث، بينما لم يصدر تعليق رسمي بعد من الجهات المسؤولة.

ارتفاع حالات الانتحار في العراق

وتعيش دولة الرافدين منذ سنوات حالة صعبة من التردي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، أدت إلى ارتفاع حالات الانتحار بشكل ملحوظ.

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وتشهد العراق حروباً لم تتوقف، تنوّعت وتعددت أشكالها وخصومها، وكان الشعب هو الخاسر الأكبر بها، وهو الذي دفع الثمن غالياً من عمره ومستقبله وأرواح أبناءه.

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