شمس الملا
شمس الملا
حياتنا

“شاهد” إطلالة فاضحة لشمس الملا في عاصمة الجنس والدعارة دبي!

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أثارت الممثلة السورية جدلاً واسعاً بين متابعيها، وذلك بعد ظهورها الجريء على أحد شواطئ ، حيث تقيم.

ونشرت شمس الملا ابنة مُخرج مسلسل “باب الحارة”، ، صورة جديدة لها عبر “انستجرام” رصدتها “وطن”، ظهرت بها بحمالة صدر زرقاء، وسروال واسع، بينما باقي جسدها مكشوف بطريقة مثيرة.

واستنكر متابعو شمس الملا لجوءها إلى التعري، واعتيادها على نشر صورها بإطلالاتها الجريئة التي تكشف جسدها بطريقة فاضحة، كان أحدثها حين احتفلت بعيد ميلادها الـ25 على متن أحد اليخوت دبي وارتدت فستان “تايجر” قصير، ومفتوح من الظهر تماماً.

وظهرت قبل أيام ابنة الممثلة السورية من طليقها الممثل مهند قطيش بصورة مثيرة أيضاً وهي تجلس في أحد القوارب في دبي، وترتدي “هوت شورت”، وتيشرت صيفي رقيق.

وكانت شمس الملا قد اتخذت من منصة “انستجرام” منبرا لها لاستعراض ذوقها الخاص في الموضة ، حيث نالت شهرة كبيرة خولتها الدخول لـ عالم تسويق المنتجات على الإنترنت ، وذلك بعد اختيارها كوجه إعلاني لعدة علامات تجارية عالمية .

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الجدير بالذكر أن شمس الملا دخلت مجال التمثيل في الجزء التاسع والأخير من مسلسل باب الحارة تحت إشراف والدها المخرج.

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