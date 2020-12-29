تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، يوثق حديث لخبير سنغافوري حول الفساد خلال مؤتمر حول رؤية سلطنة عمان 2040.

الفساد في سلطنة عمان

وقال الخبير السنغافوري خلال المؤتمر وفق ما رصدته (وطن): “إذا كنت ترغب بالقضاء على الفساد في مجتمع ما، فإن الطريقة الأكثر فعالية للقيام بذلك هي التأكد من عدم معاقبة الأشخاص في القاع، ولكن معاقبة الأشخاص الذين هم بالأعلى”.

#عمان_لايف | جانب من استضافت السلطنة الخبير السنغافوري للحديث عن رؤية عمان ٢٠٤٠ فقال :اذا أردت أن تقضي على الفساد في المجتمع، فأفضل طريقة وأكثر فاعلية هي أن تبدأ بمعاقبة من هم في الأعلى pic.twitter.com/x1goncdicA — عُمان لايف 🇴🇲 (@om1live) December 27, 2020

قصة الوزير المتهم بالفساد

وتابع الخبير السنغافوري بحديثه: “وزير تم دعوته لقضاء عطلة كأي رجل ذهب بعطلة، ذهب هو وعائلته لقضاء عطلة مع رجل أعمال، وحين رجع تم اعتقاله واتهامه وذهب إلى السجن، بعد ذلك لا مزيد من الفساد”

وأوضح:”لأنها إشارة قوية جداً يتم إرسالها عندما تذهب شخص ما بالإعلى للسجن، لذا من اللافت للنظر أن الفساد صفر في سنغافورة لأننا قررنا أن العبرة يجب أن تأتي من فوق”.

تفاعل المغردون مع حديث الخبير السنغافوري

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث الخبير السنغافوري، مؤكدين على وجوب محاربة الفساد في كل مكان وتحت أي غطاء، كما أكدوا على أن السلطنة بحاجة ماسة لأن تتعلم من التجربة السنغافورية، خصوصاً أنها دولة تتميز بموارد اقتصادية أعلى من سنغافورة التي نهضت بلا أي مقومات أو ثروات.

وعلق أحد المغردين قائلاً: “يجب محاسبة كل وزير سابق ومسؤل امام القضاء لا تحملوا الفقير فساد من لم يحترم القسم والامانه اتقوا الله فقط”.

يجب محاسبة كل وزير سابق ومسؤل امام القضاء لا تحملوا الفقير فساد من لم يحترم القسم والامانه اتقوا الله فقط — Naser Al Siyabi (@naser_siyabi) December 27, 2020

كما قال آخر: “ما ممكن تقضي على الفساد في أي دولة عربية للأسف لأسباب عديدة من أهمها التدخل السريع لكبح جماح معاقبة من هم في أعلى الهرم في الوزارات”

ما ممكن تقضي على الفساد في أي دولة عربية للأسف لأسباب عديدة من أهمها التدخل السريع لكبح جماح معاقبة من هم في اعلى الهرم في الوزارات ولذلك تجد عدم وجود مصداقية في محاربة الفساد ولو طبق هذه الطريقة معاقبة اعلى السلطات خاف من دونهم ولكن هيهات ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل — ahmed (@ahmed12922610) December 28, 2020

وتابع:”ولذلك تجد عدم وجود مصداقية في محاربة الفساد ولو طبق هذه الطريقة معاقبة أعلى السلطات خاف من دونهم ولكن هيهات ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل”.

متهمون بالتزوير والاختلاس

ويشار إلى أنه في وقت سابق أمس، ألقت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية في سلطنة عمان، القبض على أربعة أشخاص بتهمة التزوير واختلاس مبالغ مالية كبيرة، وذلك بعد تقدم أحد البنوك ببلاغ حول الواقعة.

ودعت شرطة عمان السلطانية المؤسسات البنكية والمصرفية داخل السلطنة، إلى الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والضوابط الرقابية.

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