السعودية لجين الهذلول
السعودية لجين الهذلول
الهدهد

هذا موعد مغادرة لجين الهذلول السجن بعد الحكم النهائي عليها.. ابن سلمان مرعوب منها وأخذ احتياطاته

كتب وطن
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صدر اليوم، الاثنين، الحكم النهائي بحق الناشطة المعتقلة ، حيث حكمت محكمة سعودية بسجنها 5 سنوات و8 أشهر مع وقف تنفيذ نصف مدة الحكم.

جاء ذلك وفق ما ذكره حساب “معتقلي الرأي” الحقوقي بتويتر، ليصبح الحكم الصادر ضد لجين الهذلول السجن لمدة عامين و10 أشهر، قضت منها قيد الاحتجاز نحو عامين و7 أشهر.

وذكر حساب “معتقلي الرأي” أن لجين قضت من مدة الحكم قيد الاحتجاز نحو عامين و7 أشهر، ليتبقى لها 3 أشهر في السجن.

تعليق شقيقة لجين الهذلول

فيما أفادت شقيقتها  لينا الهذلول  بأن الحكم يتضمن حظر السفر لمدة 5 سنوات، وبالتالي لن تستطيع لجين مغادرة المملكة حتى بعد الإفراج عنها.

وصم لجين الهذلول بالعمالة والخيانة

كما أكد “معتقلي الرأي” في تغريدة أخرى أن السلطات السعودية أصرت على وصم لجين الهذلول بالعمالة والخيانة، رغم أن القضاء “تحايل” على حُكم السجن كي تخرج لجين خلال فترة قصيرة جداً.

وتابع:”نؤكد على أن اعتقال لجين جاء على خلفية نشاطها الحقوقي، وأن لا علاقة لها بأية تهمة زائفة تم توجيهها ضدها.”

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وأكد الحساب أيضا على أن التلاعب في قضية لجين الهذلول عبر المماطلات في المحاكمات، وإنكار التعذيب ثم إصدار حُكم السجن ضدها والإصرار على اتهامها “بالعمالة والخيانة” يكشف بكل وضوح عدم استقلالية القضاء، وهو أمر مرفوض بشكل تام.

اعتقالات 15 مايو

ويشار إلى أنه في 15 مايو 2018، أوقفت السلطات السعودية عدداً من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان، أبرزهن الهذلول، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، ونوف عبد العزيز، ولمياء الزهراني.

وعزت تقارير حقوقية آنذاك أسباب التوقيف إلى دفاعهن عن حقوق المرأة، في مقابل اتهامات رسمية لهن بينها المساس بأمن البلاد.

والثلاثاء، أفادت صحيفتا “سبق” و”الشرق الأوسط” السعوديتان، بأن محكمة بالعاصمة قضت برفض دعوى رفعتها الهذلول بشأن تعرُّضها للتعذيب والتحرش.

وجاء قرار الرفض بعد نحو 20 شهراً من تقديم الدعوى، وسط تأكيد من المحكمة بإمكانية الطعن عليه (قرار الرفض) خلال 30 يوماً، في مقابل انتقادات من أسرة الهذلول ونشطاء سعوديين.

وتواجه السعودية انتقادات دولية حيال أوضاع حرية التعبير وحقوق الإنسان، غير أنها أكدت مراراً التزامها “تنفيذ القانون بشفافية”.

 

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