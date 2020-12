صدر اليوم، الاثنين، الحكم النهائي بحق الناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول، حيث حكمت محكمة سعودية بسجنها 5 سنوات و8 أشهر مع وقف تنفيذ نصف مدة الحكم.

جاء ذلك وفق ما ذكره حساب “معتقلي الرأي” الحقوقي بتويتر، ليصبح الحكم الصادر ضد لجين الهذلول السجن لمدة عامين و10 أشهر، قضت منها قيد الاحتجاز نحو عامين و7 أشهر.

وذكر حساب “معتقلي الرأي” أن لجين قضت من مدة الحكم قيد الاحتجاز نحو عامين و7 أشهر، ليتبقى لها 3 أشهر في السجن.

BREAKING : Today @LoujainHathloul was sentenced to

-5 years and 8 months in prison

– A suspension of 2 years and 10 months in addition to the time already served (since May 2018) which would see her release in approximately two months.

-5 years travel ban

