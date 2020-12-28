كشف المعارض السعودي المقيم في كندا، عمر بن عبدالعزيز، أسباب صمت الذباب الإلكتروني الذي يديره سعود القحطاني في بلاده عن الهجوم على قطر خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل الأنباء عن تقدم في ملف المصالحة السعودية القطرية.

وقال عبدالعزيز، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، إن الأمر جاء لمسؤول الذباب الإلكتروني في السعودية سعود القحطاني بالتوقف عن مهاجمة قطر، لافتاً إلى أن القطريين يواصلون الهجوم على السعودية وانتقادها.

بث اليوم مباشر : الصمت الذبابي https://t.co/yRjijgyzO8 — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) December 27, 2020

أوامر جاءت إلى سعود القحطاني

وأضاف عبدالعزيز: “جاه الأمر يا سعود توقفوا، وسعود القحطاني الآن ما يخرج في واحد بداله الآن يؤدي الدور هو سلمان الدوسري يؤدي الرسالة سعود يعطيه الأمر وهو يوزع ترقى الأمر شيء خطير، وسلمان الدوسري هذا أيضاً موقف أي كلام عن قطر لكن القطرين مستمرين في الهجوم وشغالين”.

بوغانم .. مسكين دوم ظالمينه .. 🥴 pic.twitter.com/X1RZNFJzeX — بوغانم (@abughanim73) December 28, 2020

مؤسس الذباب الالكتروني

ويعتبر سعود القحطاني، والذي يشغل منصب المستشار الخاص لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مؤسس الذباب الإلكتروني السعودي الذي انبرى خلال سنوات الحصار على قطر في الهجوم على الدوحة وكيل الاتهامات لمسؤوليها وحكامها.

وتوقفت حسابات سعودية بارزة عن شن هجوم يومي على الحكومة القطرية، تزامنا مع ارتفاع مؤشرات المصالحة الخليجية في قمة الرياض بالخامس من كانون ثاني/ يناير المقبل.

وكان الأكاديمي السعودي محمد العمري، مدير مركز “الجزيرة العربية للإعلام” في لندن، قال في وقت سابق؛ إن السياسة السعودية ستشهد خلال الشهرين القادمين تصحيح مسار بما يتناسب مع وصول إدارة جو بايدن إلى السلطة.

وألمح العمري إلى أن الرياض قد توقف حرب اليمن، وتحسن من وضع الملف الحقوقي الداخلي، إضافة إلى إنهاء حصار قطر، وهي الأمور الثلاثة التي أوردها بايدن خلال حملته الانتخابية.

الملفات العبثية التي أفتعلتها السعودية

وبحسب العمري، فإن “الملفات العبثية التي افتعلتها السعودية خلال الخمسة سنوات الماضية، ممكن حلحلتها والتنازل وحتى الاعتذار عنها، باستثناء الملف الإيراني الذي يعدّ قضية وجود للكيان والدولة السعودية، فهي مقابله ستغلق الكثير من الملفات المزعجة التي لم تستفد منها المملكة”.

الجدير ذكره، أن مصادر كويتية وأمريكية متعددة أكدت اقتراب إعلان المصالحة بين السعودية وقطر، مرجحة أن يتم ذلك في القمة الخليجية المقرر عقدها في الرياض مطلع الشهر المقبل، حيث وجهت السعودية دعوات لكل الدول للمشاركة في تلك القمة.

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