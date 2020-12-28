أثارت تصريحات مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، عن تحرير جزر الاماراتية المحتلة من قبل إيران جدلا واسعا بين متابعيه.

ودون عبدالخالق عبدالله في تغريدته التي رصدتها (وطن) ما نصه:”ستسترد الإمارات جزرها المحتلة طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى عاجلا أم آجلا”

ستسترد الإمارات جزرها المحتلة طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى عاجلا أم آجلا وهي أكبر من ان تستفزها إيران بزيارات بهلوانية أو تستدرجها لمواجهات عبثية ولو رغبت الإمارات في تحرير جزرها بالقوة لتم ذلك خلال 48 ساعة لكنها تفضل النهج الدبلوماسي والقانوني العاقل حتى لو استمر 48 سنةً وأكثر pic.twitter.com/RnN8xp9312 — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 27, 2020

وتابع:”وهي أكبر من ان تستفزها إيران بزيارات بهلوانية أو تستدرجها لمواجهات عبثية”

تحرير الجزر الاماراتية في 48 ساعة

وشدد مستشار ابن زايد عل أنه لو رغبت الإمارات في تحرير جزرها بالقوة لتم ذلك خلال 48 ساعة، لكنها تفضل النهج الدبلوماسي والقانوني العاقل حتى لو استمر 48 سنةً وأكثر، حسب وصفه.

ويتهم ناشطون عبدالله بأنه بوق ابن زايد على تويتر وأن ولي عهد أبوظبي وحاكم الإمارات الفعلي هو من يغرد من حسابه، أو تأتيه الأوامر بما يكتبه ولا يقدح من رأسه، مرجحين أن تكون هذه الكلمات لابن زايد شخصيا.

محمد بن زايد وردود فعل ساخرة

وأثارت تغريدة عبدالخالق عبدالله ردود فعل كثيرة بين النشطاء، وأحرجه الناشط العماني سيف النوفلي بقوله:”مجبرة الإمارات على استخدام النهج السياسي مع إيران لاسترجاع جزرها الثلاث لأن إيران لا تجيد الهزار والعصى التي تستخدمها غليظة.”

مجبرة الإمارات إستخدام النهج السياسي مع إيران لاسترجاع جزرها الثلاث لأن إيران لا تجيد الهزار والعصى التي تستخدمها غليظة.

لذلك أثرت الإمارات استبدل جزرها بجزيرة سقطرى اليمنية على أمل تقسيم اليمن وإيجاد حكومة موالية للإمارات توقع معها استثمار سقطرى لمائة عام!

(مع أن هذا غير أخلاقي) — Saif Alnofli (@saifalnofli9) December 27, 2020

وأضاف النوفلي:”لذلك أثرت الإمارات استبدل جزرها بجزيرة سقطرى اليمنية، على أمل تقسيم اليمن وإيجاد حكومة موالية للإمارات توقع معها استثمار سقطرى لمائة عام! (مع أن هذا غير أخلاقي)”

من جانبه غرد الكاتب السعودي المعروف تركي الشلهوب ساخرا:” ههههه مستشار ابن زايد يقول إن الإمارات قادرة على تحرير جزرها من إيران خلال 48 ساعة. ما تعليقكم؟”

هههههه مستشار ابن زايد يقول أن الإمارات قادرة على تحرير جزرها من إيران خلال 48 ساعة. ما تعليقكم؟ pic.twitter.com/TNlApupjyS — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) December 27, 2020

هذا وكتب أحمد حيدر الغامدي:”ما هذه الرحمة؟ الحقيقة إن تحرير جزركم من إيران بالقوة خلال 48 ساعة زمن طويل لا تتحمل الأمة العربية الصبر طول هذه المدة فعسى أن يتم ذلك خلال 48 دقيقة؟! أهل العقول في راحة”

ما هذه الرحمة ?

الحقيقة إن تحرير جزركم من إيران بالقوة خلال 48 ساعة زمن طويل لا تتحمل الأمة العربية الصبر طول هذه المدة فعسى أن يتم ذلك خلال 48 دقيقة ! ?

أهل العقول في راحة — أحمد حيدر الغامدي (@AbuAlfaroog) December 27, 2020

قائد البحرية الايرانية يزور الجزر أمام أعين عيال زايد

وقبل يومين أعلن قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، خلال تفقده جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى الاماراتيتين، استعداد بلاده لحماية حدودها المائية وأمنها.

وزار تنكسيري، إلى جانب عدد من قادة وكوادر الحرس الثوري الإيراني الجزيرتين المحتلتين الواقعتين في الخليج حيث نفذ جولة تفقدية لقواتهز.

وأكد “تنكسيري” خلال الجولة التفقدية على الحفاظ على الاستعداد القتالي واليقظة والرصد الاستخباري الكامل في نطاق مهامهم الحساسة.

وقال إن الهدف من هذه الجولة التي تندرج في سياق الزيارات المخطط لها سابقا، للوقوف عن كثب على وضع المنطقة والجهوزية القتالية ومدى التفاني للمقاتلين في القوة البحرية.

وصرح: “تظهر مسوحاتنا الميدانية أن القوات والأنظمة والمعدات في جميع الظروف في المستوى المطلوب من الجاهزية للدفاع عن حدود المياه ومصالح وأمن بلدنا الحبيب”.

الجزر الإماراتية المحتلة

وتعتبر جزر طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى المحتلة، ذات أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة، حيث تقع شرقي الخليج وتطل على مضيق هرمز الذي يمر عبره يوميا حوالي 40% من الإنتاج العالمي من النفط، وبناءً عليه “من يسيطر على هذه الجزر يتحكم بحركة الملاحة البحرية في الخليج العربي”.

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