تداول ناشطون صوراً وصفت بالصادمة للموديل نيكول سعفان حبيبة طارق العريان وذلك بعدما تصدرت الحديث على مدار الأيام القليلة الماضية بسبب علاقتها بالمخرج الفلسطيني طليق الفنانة أصالة نصري.

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الصور المتداولة على نطاق واسع أظهرت اختلافاً في ملامح وشكل نيكول سعفان وبدت مختلفة تماماً، وهو ما أثار حالة من الجدل بين الجمهور الذي علق على الصور بأنها خضعت لعمليات تجميل خاصة في الأنف.

داولت صفحات فنية في إنستغرام صوراً للشابة #نيكول_سعفان "قبل عمليات التجميل" على حد قولهم، وبدت بأنف مختلف تمامًا أثار حالة من الجدل، فيما شكك البعض بحقيقة الصور بسبب شكل أنفها الغريب، وقال آخرون إن شكل أنفها القديم يدل على أنها خضعت لعملية تجميل pic.twitter.com/bzzOZB7o8p — Foochia – فوشيا (@foochia) December 28, 2020

هذا وشكك البعض في حقيقة الصور بسبب شكل أنف نيكول سعفان، واعتبر آخرون أنها ربما خضعت لعملية تجميل فاشلة قبل أن تعدله ليكون بشكله الحالي.

ومنذ أغسطس الماضي تتردد الأنباء عن ارتباط طارق العريان من نيكول سعفان بعد انفصاله عن أصالة، إلا أن المخرج الشهير رد على هذه الأنباء قائلاً إنه فوجئ بخبر زفافه وإن هذه الخطوة لم تحدث على الإطلاق.

من هي نيكول سعفان؟!

ولدت نيكول سعفان في عام 1998، وتعمل في مجال “المودلينج”، في سوريا ثم هاجرت عائلتها إلى أرمينيا بعد ذلك.

وتتنقل نيكول سعفان ما بين مصر ودبي، حيث إقامتها.

وفي عام 2018 انتقلت نيكول سعفان إلى مصر، والتقت وقتها بالمخرج طارق العريان، ثم لفت ظهورهم سوياً لأكثر من مرة الأنظار، خاصة بعد انفصاله عن أصالة، لتترد شائعات زواجهم، وهو ما نفاه المخرج المصري وقتها.

أصغر منه بـ35 عاماً!

تصغر نيكول سعفان طارق العريان بـ35 عاماً، حث وُلد المخرج الشهير في عام 1963، وفتح للموديل السورية باب لدخول الفن في مصر، لتشاركه في عدد من الأعمال بينها كليب أغنية “يا بلدنا يا حلوة”، للفنان عمرو دياب.

درست نيكول سعفان التسويق، إلى أنها فضلت العمل كعارضة أزياء، ونجحت في تقديم أفكار مبتكرة جعلتها الاختيار الأول لعدد من شركات الأزياء ومستحضرات التجميل.

حرب أصالة ونيكول!

بعد إعادة نشر أصالة لصورة كانت قد نشرتها نسرين إمام في حسابها الشخصي على إنستغرام، اشتعلت مواقع التواصل ليتصدر اسم نيكول سعفان الحديث .

ونالت عارضة نيكول سعفان قسطاً كبيراً من التجريح والإهانات التي وُجهت لها عبر حسابها الشخصي على موقع إنستقرام.

والتزمت نيكول سعفان الصمت لساعات طويلة دون رد على ما وُجه لها من انتقادات قاسية، لتخرج عن صمتها بعد ذلك وترد على هذه الإهانات نافية وجودها في علاقة مع طارق العريان وقت زواجه من أصالة.

وقالت نيكول سعفان إن علاقتها بطارق العريان بدأت بعد الانفصال عن أصالة، مرجعة سبب انفصالهما إلى “أنه لم يكن سعيد معها”، لتؤكد بذلك ارتباطهما بشكل صريح.