خرجت الفنانة المصرية المثيرة للجدل الفنانة رانيا يوسف عن صمتها، وعلقت لأول مرة على الضجة التي أثارتها تصريحاتها الصادمة مع المذيع العراقي نزار الفارس عبر برنامجه “مع الفارس” على قناة الرشيد عن “مؤخرتها المميزة”.

رانيا يوسف تفاجأت بسؤال المذيع

وقالت رانيا يوسف في تصريح لبرنامج ET بالعربي إنها تفاجأت بسؤال الإعلامي العراقي “نزار الفارس”، وأشارت إلى أنها حين استمعت إلى ما يقوله حاولت تدارك الموقف والرد على السؤال دون حرج كي تخفف من حدة الإحراج الذي تعرضت له وتستكمل اللقاء بشكل طبيعي.

عاقبوا المذيع!

وبينت رانيا يوسف أنه من المفترض أن تتم معاقبة المذيع وليس معاقبتها متسائلةً: “مين المفترض يتعرض لمشكلة أنا ولا من سأل السؤال؟ وإيه الإجابة اللي المفروض أجاوبها يا ريت اللي عنده إجابة نموذجية يبعتلي”.

ودافعت رانيا يوسف عن برومو الحلقة المقرر عرضها في ليلة رأس السنة الجديدة ، وشددت على أنه وبرغم الضجّة التي أثيرت حولها، إلا أنها ليست مُسيئة، مضيفة: “البرومو اختار لقطة مقتطعة من الحلقة كي يروج للقاء ويجعل الجمهور متشوقًا لمشاهدة الحلقة، والناس ماصدقت عملت منها ضجة، أنا مندهشة جدا من كم الفراغ”.

وأكدت رانيا أن نقابة المهن التمثيلية لم تتواصل معها، أو تسألها بشأن هذا التصريح، مضيفة: “لم يتحدث معي أحد من النقابة، ولماذا يتحدثون معي؟ أنا التي تم سؤالها وحقيقي اتخضيت من السؤال فحاولت أن أخفّف من حدة الموقف”.

أول رد من نقيب الممثلين على رانيا يوسف

وفي هذا السياق، كشف نقيب المهن التمثيلية، الفنان المصري أشرف زكي، أن مجلس النقابة سوف يجتمع الأحد، لمناقشة تصريحات رانيا يوسف الصادمة.

وأوضح زكي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “الحدث اليوم” على فضائية “الحدث” ، أن مجلس النقابة من المقرر أن يجتمع، وسيتم مناقشة التصريحات التي أدلت بها رانيا.

وأكد زكي أنه تلقى العديد من الشكاوى بشأن هذه الحلقة، مضيفاً: “نحن نحترم كل الناس ونتعامل مع أي شكوى تأتي لنا، وسنرى ما الذي حدث في حلقة رانيا يوسف”.

وأشار زكي إلى أن النقابة بعد مناقشتها لهذه الأزمة سوف تصدر ردا رسميا، موضحًا: “أنا لا يوجد لدي فيسبوك والأمور تصلني متأخراً، وسيكون لدي اجتماع مع المجلس خلال ساعات، وسيكون هناك رد رسمي على كلام رانيا يوسف”.

وتصدرت رانيا يوسف الأيام الماضية، محركات البحث، بسبب تصريحاتها الأخيرة عن تميز مؤخرتها بحسب قولها فى إحدى اللقاءات التليفزيونية، وهو ما دفع بعض رواد السوشيال ميديا لمهاجمتها .

وأقام أكثر من 65 محامي على رأسهم نبيه الوحش، عدة دعاوي وبلاغات ضد الفنانة المصرية رانيا يوسف للنائب العام، باعتبارها تحرض على الفسق والفجور.

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