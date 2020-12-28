تعرضت نجمة ذا فويس التونسية نهى رحيم إلى محاولة اختطاف واغتصاب من قبل سائق تاكسي، توجه بها إلى الغابة.

وتحدثت التونسية نهى رحيم عن تفاصيل الحادثة المروعة في لقاء مع إذاعة ”اي أف أم“ المحلية، قائلة إنها أوقفت سيارة تاكسي لإيصالها من منطقة “حي النصر” إلى منطقة “المنزه 6” بالعاصمة تونس.

وتفاجأت نهى رحيم بالسائق يحول نحو الغابة، مضيفة: “طلبت منه التوقف لأنزل، لكنه طلب مني أن أصمت وصرخ في وجهي”.

وتابعت الفنانة التونسية نهى رحيم في سياق روايتها لللواقعة الصادمة: ” فتحت باب السيارة وحاولت إلقاء نفسي خارجها، لكن السائق كان مُسرعاً، ولم أتمكن من النزول خشية أن أتعرض للأذى إن رميت نفسي”.

نهى رحيم في حال نفسية سيئة وأصيبت بالهلع!

وأشارت نهى رحيم إلى أنها تمكنت من الهرب أخيراً حين توقف سائق السيارة، ولم تتمكن من تسجيل رقم التاكسي.

واستطردت نهى رحيم: “كنت في حال نفسية سيئة وأصبت بالهلع وخشيت أن يعتدي علي جنسياً، ولكني بالتأكيد سأقدم شكوى ضده”.

نهى رحيم تبدع على مسرح ذا فويس

وكانت التونسية نهى رحيم من نجوم برنامج “ذا فويس” بموسمه الماضي، وكانت ضمن فريق الفنان اللبناني راغب علامة، وعند خروجها أبدعت نهى رحيم بجانب يوسف هناد وميشال شلهوب في الغناء على المسرح.

لكن راغب علامة اختار حينها يوسف هناد وميشال شلهوب، وخرجت نهى رحيم من البرنامج، وحرص الفنان اللبناني على تقديم وعد لنهى رحيم بمواصلة المشوار معها حتى بعد انتهاء رحلتها في البرنامج.

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