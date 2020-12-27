سارة الودعاني
سارة الودعاني
Imageحياتنا

سارة الودعاني تثير موجة سخرية واسعة بسبب الاسم العجيب الذي اختارته لمولودتها الجديدة!

كتب وطن
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أعلنت خبيرة التجميل السعودية أنها رزقت بمولودتها الثانية، وأثارت جدلاً واسعاً بين الناشطين بالاسم الغريب الذي اختارته لها.

ونشرت سارة الودعاني صورة عبر حسابها على “انستجرام” رصدته “وطن” كتبت عليها: “الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة وزقنا ربي بأجمل العطايا، سكرة، اللهم انبتها نباتا حسنا واجعلها قرة عين لنا”.

وتصدر هاشتاج #ساره_الودعاني التريند عبر “تويتر”، سخر خلاله المغردون من اسم “سكرة”، وأكدوا لسارة الودعاني أنها ظلمت ابنتها بهذا الاسم، وبعضهم أشار إلى أنه قرأها “سكرة” بفتح السين، وأقرنها بعبارة “سكرة الموت”.

وكانت الودعاني قد أعلنت عن حملها بطريقة مُفاجئة، صدمت جمهورها، كونها استطاعت إخفاؤه أشهراً عديدة.

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ونشرت سارة حينها صورة لها عبر “انستجرام” ظهرت خلالها ببطن مُنتفخ بشكل كبير، ما يُرجح أنها الأشهر الأخيرة في الحمل.

بطن منفوخ

وعلقت الودعاني على الصورة قائلة: “الحمد لله الذي تتم بنعمه الصالحات الحمد لله دائما وابدا الله يتمم علي بخير وبصحه وعافيه ويرزق كل من يتمنى”.

وتصدرت سارة آنذاك التريند عبر “تويتر” بعد إعلانها، وعبر المغردون عن تفاجأهم بخبر حملها، بينما سخر آخرون من تناقضها حين كانت تنصح الفتيات بعدم الزواج، ثم ارتبطت وأنجبت بسرعة، وهاهي تنتظر الطفل الآخر.

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وأنجبت الودعاني طفلها الأول “سعد” في شهر فبراير عام 2019، وتعرضت إلى وصلة تنمر من بعض المُتابعين الذين شبهوها وطفلها لشخصيتين من برامج للرسوم المتحركة.

الجدير بالذكر أن الودعاني تزوجت من رجل الأعمال السعودي عبدالوهاب السياف في شهر يونيو 2018 بجزر المالديف في حفل زفاف أسطوري، وأشارت إلى هوية زوجها بالرمز HS وهذا اختصار لاسم زوجها عبدالوهاب السياف، كما أن زوجها يعد من مشاهير السوشال ميديا ولقبه هوبي سياف.

 

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