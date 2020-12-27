أعلنت خبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني أنها رزقت بمولودتها الثانية، وأثارت جدلاً واسعاً بين الناشطين بالاسم الغريب الذي اختارته لها.

ونشرت سارة الودعاني صورة عبر حسابها على “انستجرام” رصدته “وطن” كتبت عليها: “الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة وزقنا ربي بأجمل العطايا، سكرة، اللهم انبتها نباتا حسنا واجعلها قرة عين لنا”.

View this post on Instagram A post shared by سارة الودعاني (@sarah_wad3ani)

وتصدر هاشتاج #ساره_الودعاني التريند عبر “تويتر”، سخر خلاله المغردون من اسم “سكرة”، وأكدوا لسارة الودعاني أنها ظلمت ابنتها بهذا الاسم، وبعضهم أشار إلى أنه قرأها “سكرة” بفتح السين، وأقرنها بعبارة “سكرة الموت”.

#ساره_الودعاني جاتها مولودة وأسمتها ( سُكرَة )

ياسارة ركزي شوي .. بكرة يطقطقون عليها الأطفال ( سكرة ولا ملحة ) ههه pic.twitter.com/s4Hc2IOKPi — وش سالفة الهاشتاق ؟ (@Hashtagat_1) December 27, 2020

ايه شفت سناب ،،،،. ههههههههههههههههههههه اسمها سكره ياربي مت #ساره_الودعاني — الجوهره عيسى 🇸🇦 (@gksa2016_k) December 27, 2020

#ساره_الودعاني صدق سمت بنتها سُكره ولا استهبال ؟ — إيفا القحطاني (@2Xxls) December 27, 2020

فهمت كل شي الا اسمم سُكره!!!! تقدرين تسمينها اسم عادي طبيعيي وتدلعينها سكره مب تسمينها سكره😟!!! #ساره_الودعاني — ً (@s_zrrr) December 27, 2020

#ساره_الودعاني أول ما قريت الأسم طرت علي سكرة الموت سامحيني ساره🌚💔 pic.twitter.com/9nxPFZMan7 — joolie🇸🇦 (@SAUDI4EVER) December 27, 2020

يا عمري رحمت البنت من الحين اذا نص الي موجودين هنا يطقطقون على اسمها كيف تنمر الأطفال عليها بعدين عاد اسم سكره قديم عندنا من الجماعه صارو جدات #ساره_الودعاني — شـآرلـوت آلشهري (@NouraSpecial) December 27, 2020

#ساره_الودعاني سكره ! ما مر علي الاسم هذي 😕 كان سميتيها سما او سماح ترى فيه اسامي حلوه احسن من سكره وملحه 😂 عالعموم مبروك ما جبتي — مَ 🇸🇦 (@Me1i_) December 27, 2020

#ساره_الودعاني سُكره وحده بس!! شذا البخل سكرر زياده احسن 🙊🤣👋🏻 — استثنائيه ⚜️ (@77ww__) December 27, 2020

ماشاءالله جابت سكره!!

عقبالي اتزوج و اولد ملحه😊

#ساره_الودعاني — انثى ابحث عن زوج (@qween_m00n) December 27, 2020

#ساره_الودعاني الله يصلحك بس ظلمتي البنت بهالاسم بتصير مسخره 💔 — 7akima (@xlxl_xlx) December 27, 2020

وكانت الودعاني قد أعلنت عن حملها بطريقة مُفاجئة، صدمت جمهورها، كونها استطاعت إخفاؤه أشهراً عديدة.

ونشرت سارة حينها صورة لها عبر “انستجرام” ظهرت خلالها ببطن مُنتفخ بشكل كبير، ما يُرجح أنها الأشهر الأخيرة في الحمل.

بطن منفوخ

وعلقت الودعاني على الصورة قائلة: “الحمد لله الذي تتم بنعمه الصالحات الحمد لله دائما وابدا الله يتمم علي بخير وبصحه وعافيه ويرزق كل من يتمنى”.

View this post on Instagram A post shared by سارة الودعاني (@sarah_wad3ani)

وتصدرت سارة آنذاك التريند عبر “تويتر” بعد إعلانها، وعبر المغردون عن تفاجأهم بخبر حملها، بينما سخر آخرون من تناقضها حين كانت تنصح الفتيات بعدم الزواج، ثم ارتبطت وأنجبت بسرعة، وهاهي تنتظر الطفل الآخر.

وأنجبت الودعاني طفلها الأول “سعد” في شهر فبراير عام 2019، وتعرضت إلى وصلة تنمر من بعض المُتابعين الذين شبهوها وطفلها لشخصيتين من برامج للرسوم المتحركة.

الجدير بالذكر أن الودعاني تزوجت من رجل الأعمال السعودي عبدالوهاب السياف في شهر يونيو 2018 بجزر المالديف في حفل زفاف أسطوري، وأشارت إلى هوية زوجها بالرمز HS وهذا اختصار لاسم زوجها عبدالوهاب السياف، كما أن زوجها يعد من مشاهير السوشال ميديا ولقبه هوبي سياف.

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