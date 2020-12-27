اللاعب الألماني تيمو فيرنر
اللاعب الألماني تيمو فيرنر
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تعرف على مهاجم تشيلسي الذي فشل بتسجيل الأهداف في 10 مباريات متتالية

كتب وطن
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لم ينجح بعد اللاعب الألماني ” ” المهاجم في فريق الإنجليزي في تسجيل أي من الأهداف في ال 10 مباريات الأخيرة مع الفريق في جميع المسابقات  منذ سبتمبر 2016م التي شارك فيها مع النوادي الأوروبية خلال موسم 2020-2021.

 

وعلى الرغم من القلق والحيرة التي يمر بها الهاجم الألماني “فيرنر” 24 عاماً في تسجيل الأهداف، إلا أن مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي ” فرانك لامبارد”، عقب على ذلك بالقول ” ليست قلقاً حيث سيستطيع كل مهاجم داخل فريق تشيلسي “” في إحراز الأهداف خلال المباريات المقبلة، وهذا ما سيتم الحكم عليه في النهاية”.

وبخصوص اللاعب الألماني” تيمو فيرنر”، أردف المدرب” لامبارد”، قائلاً: “إنه دوري جديد عليه وعلينا أن نمنحه الوقت للاستقرار، لكنه يأخذ أماكن خطرة بانتظام، فهو يخيف الفرق ويمنحهم مشكلة، وليس الأمر كذلك بالنسبة له في الوقت الحالي ولكن في اللحظة التي تتغير، وسيواصل العمل الجاد وسيحرز “تيمو” بعدها الأهداف لفريق تشلسي “البلوز” الإنجليزي”.

 

وقد حصل اللاعب ” فيرنر” على أربعة تمريرات حاسمة لفريق تشيلسي الإنجليزي في دوري الدرجة الأولى الممتازة خلال الموسم الحالي، حيث بلغ تحويل “التسديدات” للفريق بمعدل 15.4، وهو المهاجم الثالث الأسوأ في الذين يسددون 30 تسديدة، خلف اللاعب الصربي ” ألكساندر ميتروفيتش” في فريق فولهام الإنجليزي بمعدل 7.7، وكذلك اللاعب السنغالي ” ساديو ماني” في فريق ليفربول الإنجليزي بمعدل 15.2.

 

وانضم اللاعب الألماني تيمو فيرنر إلى صفوف فريق تشيلسي “البلوز” الإنجليزي في شهر أغسطس العام الجاري، قادماً من نادي الألماني بعقد بلغ قيمته 10 ملايين جنية إسترليني سنوياً حتى عام 2025.

 

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