انتحار بدون بالصليبية حادثة أثارت موجة غضب في الكويت وهجوم واسع على المسؤولين “عديمي الرحمة”

أثار خبر انتحار شاب من البدون في الكويت جدلا واسعا بتويتر، ليتصدر وسم عن الحادثة التريند الكويتي خلال وقت قياسي تحت وسم انتحار بدون بالصليبية.

وبحسب ما ذكره النشطاء عبر وسم “#انتحار_بدون_بالصليبية” الذي تصدر التريند الكويتي بتويتر، فإن الشاب المنتحر هو من فئة البدون (الغبر محددي الجنسية في الكويت)، ويبلغ من العمر 27 عاما.

وكان لسانه حاله يقول .. لم اعد قادراً على اليأس اكثر من ما يئست #انتحار_بدون_بالصليبيه — تركي الجبر. (@aljuber_t) December 27, 2020

انتحار بدون بالصليبية

واتضح من الوسم أيضا أن واقعة الانتحار حدثت في منطقة الصليبية بمحافظة الجهراء في الكويت.

#انتحار_بدون_بالصليبيه

يالله شنو عذركم ياحكومة الظلم ويابلد الانسانية ..

حسبي الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/b4WdDOVcFC — كلاشنكوف (@clickq8) December 27, 2020

وقام الشاب البدون بالانتحار عبر سكب مادة بترولية على جسده وإحراق نفسه.

الله يرحمه الدور على منو الحين #انتحار_بدون_بالصليبيه — طلال الشمري (@talal_fnz) December 27, 2020

انتحار بدون بالصليبية يثير موجة غضب واسعة

وعبر العديد من النشطاء عن تضامنهم مع الشاب بشكل خاص وفئة البدون بشكل عام، موجهين انتقادات حادة للمسؤولين عن وصول البدون لهذه المرحلة بسبب الظروف المعيشية الصعبة.

يالفضالة ماذا تنتظر حتى تتنحى عن منصبك ؟!! هل تنتظر انتحار ٢٠ الف ؟!!!#انتحار_بدون_بالصليبيه pic.twitter.com/hirGes05Uy — C11 (@CFrakerAI11) December 27, 2020

من ٢٥ سنه واهم جادين في الحل. الطفل صار رجل والرجل صار شايب والشايب يمكن توفى ومازال مصير الآلاف مجهول .. والمشكلة يستغربون ليش تزيد حالات الانتحار !! #انتحار_بدون_بالصليبية pic.twitter.com/bVEJwDykTf — يعقوب (@E3nizi) December 27, 2020

ويشار إلى أنه ما بين حين وآخر، يعود مصطلح “البدون” للتداول في وسائل الإعلام ويبدأ الحديث عن معاناتهم بسبب عدم حصولهم على حق المواطنة في الكويت، ثم تهدأ الأمور لفترة حتى يتكرر الحديث ثانية. فمن هم البدون؟ وهل هناك أمل في حل مشكلتهم؟

ومصطلح البدون يعود في الأصل إلى “أهل البادية” الذين لم يحصلوا على جنسية دولة الكويت منذ استقلالها عام 1961، ويتم وصفهم وفقاً لمواد القانون الكويتي بـ “غير محددي الجنسية”، وتعود مشكلتهم إلى عدم تطبيق مواد قانون الجنسية الكويتي بعد الاستقلال وإهمال البعض التقدم بطلب الحصول على الجنسية الكويتية قديماً.

100 ألف شخص

ووفقاً لتقرير صادر العام الماضي من منظمة هيومن رايتس ووتش، يبلغ عدد البدون في الكويت حوالي 100 ألف شخص، ونظراً لـ “عدم قانونية” إقامة البدون في الكويت، يعانون من الحرمان من الحقوق التي يتمتع بها المواطن الكويتي.

ويقوم “الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية” بإصدار بطاقات أمنية للبدون، على أن يتم تجديدها دورياً من قبل الجهاز، ولا تعتبر هذه البطاقة هوية شخصية لحاملها، وفقاً لوصف الجهاز نفسه.

البدون ووضعهم الانساني

وتصف الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، عبر بيان رسمي، وضع البدون بأنه “أكثر سوء من ذي قبل بسبب الجهاز المركزي من خلال إجراءاته التعسفية والضغط الممارس على الأغلبية الساحقة من البدون”.

وكان أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح قد أصدر مرسوماً سنة 1999 يقضي بمنح ‏الجنسية لـ2000 من البدون سنوياً، لكن وفقا لتقارير إعلامية “لا يستفيد البدون من هذا القانون بسبب قيود تحد من تطبيقه”.

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